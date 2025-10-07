Любовный гороскоп на неделю 7-12 октября 2025 — кто встретит любовь

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Октябрь только начался, а уже несет настоящий взрыв эмоций. Полнолуние в Овне 7 октября заряжает атмосферу страстью, а Меркурий в Скорпионе заставляет говорить правду — даже ту, которую мы боялись произнести. Эта неделя откроет двери к искренним разговорам, неожиданным признаниям и судьбоносным встречам. А когда Венера соединится с Юпитером, у некоторых знаков Зодиака появится шанс почувствовать, что такое настоящая взаимная любовь.

Каким представителям зодиакального круга новая неделя подарит искреннюю любовь — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Любовный гороскоп на неделю 7-12 октября для пятерых счастливчиков

Весы

На этой неделе вам придется сделать важный выбор в любви. Полнолуние в Овне 7 октября станет итогом цикла, который длился с 2023 года, и поможет понять, действительно ли ваши отношения поддерживают вас на жизненном пути. Те, кто готов к честности, получат ответ: продолжать этот союз или отпустить прошлое. Главное — не бояться перемен, ведь Вселенная готовит вам что-то действительно глубокое и искреннее.

Телец

Для вас начинается период глубоких разговоров и душевных открытий. Влияние Меркурия в Скорпионе поможет не только понять свои чувства, но и восстановить связь со второй половинкой. Если вы в отношениях — говорите обо всем откровенно, даже о сложном. Если одиноки — может появиться человек, который увидит в вас настоящую ценность.

Рыбы

Вы готовы к любви, которая станет частью вашего духовного пути. Эта неделя откроет перед вами новые возможности — от поездок до встреч с людьми, которые изменят ваше видение жизни. Соединение Венеры с Юпитером в Раке поможет встретить человека, с которым вы почувствуете настоящий резонанс душ. Астрологи советуют, важно отпустить представление об "идеальном партнере" — именно тогда в вашу жизнь придет тот, кто нужен вам на самом деле.

Козерог

Венера в Деве и Юпитер в Раке дарят вам шанс возродить чувства или впустить в сердце новую любовь. Если вы в отношениях — откройтесь разговору о будущем, договоритесь об общих целях. Если одиноки — принимайте приглашения, знакомьтесь, не закрывайтесь от мира. Это неделя, когда Вселенная буквально подталкивает вас к счастью.

Стрелец

Эта неделя научит вас по-новому смотреть на любовь и обязательства. Полнолуние в Овне 7 октября поможет понять, что настоящая близость не лишает свободы, а наоборот — раскрывает крылья. Венера в Деве и ретроградный Уран в Близнецах могут принести неожиданную встречу или возвращение человека из прошлого, который увидит вас уже совсем другими. Не сопротивляйтесь изменениям — они ведут вас к настоящему счастью.

