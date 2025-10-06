Відео
Україна
Тиждень небувалої фортуни — яким знакам Зодіаку щаститиме за Таро

Тиждень небувалої фортуни — яким знакам Зодіаку щаститиме за Таро

Дата публікації: 6 жовтня 2025 02:19
Таро гороскоп на тиждень 6-12 жовтня 2025 — яким знакам Зодіаку казково пощастить
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Тиждень з 6 по 12 жовтня несе потужну енергію, завдяки повні в Овні та Сонцю у Терезах. А за прогнозом карт Таро, для чотирьох знаків Зодіаку цей період буде особливо вдалим. Щасливчики отримають подарунки від долі та небувалу фортуну. 

Новини.LIVE ділиться розкладом магічних карт Таро, який розкриває, кому з представників зодіакального кола неймовірно пощастить у справах, коханні чи фінансах.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для вас цей тиждень — це чиста магія змін. "Колесо Фортуни" обіцяє неочікувані, але приємні повороти. Може з'явитися шанс, про який ви навіть не мріяли: вигідна пропозиція, несподівана підтримка або фарт у грошових справах. Головне — не бійтеся діяти, навіть якщо все здається занадто добрим, щоб бути правдою. Доля любить сміливих, а удача зараз обирає саме вас.

Телець — карта Таро "Сонце"

Період з 6 по 12 жовтня буде для вас наче теплий промінчик після затяжних дощів. "Сонце" — найсвітліша карта Таро, і вона обіцяє вам успіх, радість та енергетичний підйом. З'явиться впевненість, що ви на правильному шляху, а Всесвіт підкидатиме знаки, які підтверджуватимуть це. У стосунках — гармонія, у фінансах — стабільність, у справах — результат, який перевершить очікування.

Близнюки — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Вам випала карта здійснення бажань і внутрішнього задоволення. Якщо ви довго чогось прагнули — на цьому тижні Всесвіт відповість "так". "Дев'ятка Кубків" — символ гармонії, радості і заслуженого щастя. Вас можуть порадувати приємні новини, зустріч з дорогою людиною або несподівана подяка за вашу працю. Головне — не стримуйте емоції, дозвольте собі насолоджуватися тим, що маєте.

Скорпіон — карта Таро "Зірка"

Ця карта — знак надії, натхнення і благословення згори. Якщо ви переживали непростий період, тиждень з 6 по 12 жовтня стане моментом, коли з'явиться світло в кінці тунелю. "Зірка" обіцяє духовне відновлення, несподівану підтримку та нові можливості. Ви можете отримати пропозицію, яка наблизить вас до великої мрії. Ця карта Таро — про те, що навіть найсміливіші бажання можуть стати реальністю, якщо ви збережете віру.

Також ділимося іншими передбаченнями магічних карт Таро на осінь 2025

Кому зі знаків Зодіаку вдасться втілити мрії у реальність у жовтні.

Яким знакам Зодіаку другий місяць осені подарує доленосне кохання.

Хто зі знаків Зодіаку отримає фінансовий успіх у жовтні.

Яким знакам Зодіаку другий осінній місяць принесе великі перемоги.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
