Таро гороскоп на тиждень 6-12 жовтня 2025 — яким знакам Зодіаку казково пощастить

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Тиждень з 6 по 12 жовтня несе потужну енергію, завдяки повні в Овні та Сонцю у Терезах. А за прогнозом карт Таро, для чотирьох знаків Зодіаку цей період буде особливо вдалим. Щасливчики отримають подарунки від долі та небувалу фортуну.

Новини.LIVE ділиться розкладом магічних карт Таро, який розкриває, кому з представників зодіакального кола неймовірно пощастить у справах, коханні чи фінансах.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для вас цей тиждень — це чиста магія змін. "Колесо Фортуни" обіцяє неочікувані, але приємні повороти. Може з'явитися шанс, про який ви навіть не мріяли: вигідна пропозиція, несподівана підтримка або фарт у грошових справах. Головне — не бійтеся діяти, навіть якщо все здається занадто добрим, щоб бути правдою. Доля любить сміливих, а удача зараз обирає саме вас.

Телець — карта Таро "Сонце"

Період з 6 по 12 жовтня буде для вас наче теплий промінчик після затяжних дощів. "Сонце" — найсвітліша карта Таро, і вона обіцяє вам успіх, радість та енергетичний підйом. З'явиться впевненість, що ви на правильному шляху, а Всесвіт підкидатиме знаки, які підтверджуватимуть це. У стосунках — гармонія, у фінансах — стабільність, у справах — результат, який перевершить очікування.

Близнюки — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Вам випала карта здійснення бажань і внутрішнього задоволення. Якщо ви довго чогось прагнули — на цьому тижні Всесвіт відповість "так". "Дев'ятка Кубків" — символ гармонії, радості і заслуженого щастя. Вас можуть порадувати приємні новини, зустріч з дорогою людиною або несподівана подяка за вашу працю. Головне — не стримуйте емоції, дозвольте собі насолоджуватися тим, що маєте.

Скорпіон — карта Таро "Зірка"

Ця карта — знак надії, натхнення і благословення згори. Якщо ви переживали непростий період, тиждень з 6 по 12 жовтня стане моментом, коли з'явиться світло в кінці тунелю. "Зірка" обіцяє духовне відновлення, несподівану підтримку та нові можливості. Ви можете отримати пропозицію, яка наблизить вас до великої мрії. Ця карта Таро — про те, що навіть найсміливіші бажання можуть стати реальністю, якщо ви збережете віру.

