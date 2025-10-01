Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Жовтень принесе великі перемоги цим знакам Зодіаку — прогноз Таро

Жовтень принесе великі перемоги цим знакам Зодіаку — прогноз Таро

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 02:49
Яким знакам Зодіаку жовтень 2025 принесе великі перемоги — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Карти Таро вже визначили переможців жовтня та показали шляхи, які ведуть їх до великих звершень. У цей час енергія Всесвіту підштовхуватиме чотири знаки Зодіаку до нових починань, рішучих змін та сміливих кроків. Дехто відчує, що настав момент вийти за межі звичного й нарешті почати жити так, як завжди мріяв, інші подолають власні страхи. 

Новини.LIVE з посиланням на The Times of India розповідає, на які знаки Зодіаку чекають великі перемоги у жовтні.

Реклама
Читайте також:

Овен — карта Таро "Дурень"

Для Овнів жовтень стане справжнім початком нового життєвого етапу. На вас чекають перемоги у тих сферах, де ви довго вагалися почати спочатку: робота, стосунки чи власні проєкти. Карти Таро підказують: не варто тягнути за собою тягар минулих помилок. Зараз час для сміливих кроків і рішень, які відкриють нові можливості.

 

Яким знакам Зодіаку жовтень 2025 принесе великі перемоги за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Скорпіони у жовтні переживуть момент істини. Карти Таро показують завершення старого циклу, яке відкриє двері до справжніх перемог. Ви відчуєте силу відпустити минуле й нарешті позбутися того, що тягнуло вас назад. Зміни можуть бути непростими, але саме вони подарують шанс почати життя на новому рівні. Успіх прийде до тих, хто не боїться діяти і показати, наскільки далеко вони просунулися у власному розвитку.

 

Яким знакам Зодіаку жовтень 2025 принесе великі перемоги за Таро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг — карта Таро "Колесо Фортуни"

Козерогам у жовтні випадає особливий шанс. "Колесо Фортуни" обіцяє перемоги там, де ще вчора здавалось, що все стоїть на місці. Це час несподіваних поворотів і рішень, які приведуть до великих здобутків. Нові можливості можуть з'явитися раптово, і головне — не злякатися зробити крок назустріч долі. Ваш успіх буде залежати від уміння приймати зміни й довіряти життю.

 

Яким знакам Зодіаку жовтень 2025 принесе великі перемоги за Таро — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Водолій — карта Таро "Зірка"

Водолії у жовтні відчують, що Всесвіт підтримує їх у найважливіших починаннях. Карти Таро показують: вас чекають перемоги, які зміцнять віру у власні сили. Це місяць, коли навіть найсміливіші мрії можуть стати реальністю. Успіхи можливі як у професійній сфері, так і в особистому житті. Найголовніше — рухатися вперед, довіряючи своїм відчуттям і не сумніваючись у власній цінності.

 

Яким знакам Зодіаку жовтень 2025 принесе великі перемоги за Таро — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро 

Яким знакам Зодіаку варто бути особливо обережними у жовтні.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у другий місяць осені.

Яким знакам Зодіаку доведеться прийняти складне рішення у період з 30 вересня по 5 жовтня.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на фінансовий успіх.

гороскоп жовтень знаки Зодіаку перемога карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації