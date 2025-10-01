Яким знакам Зодіаку жовтень 2025 принесе великі перемоги — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Карти Таро вже визначили переможців жовтня та показали шляхи, які ведуть їх до великих звершень. У цей час енергія Всесвіту підштовхуватиме чотири знаки Зодіаку до нових починань, рішучих змін та сміливих кроків. Дехто відчує, що настав момент вийти за межі звичного й нарешті почати жити так, як завжди мріяв, інші подолають власні страхи.

Новини.LIVE з посиланням на The Times of India розповідає, на які знаки Зодіаку чекають великі перемоги у жовтні.

Реклама

Читайте також:

Овен — карта Таро "Дурень"

Для Овнів жовтень стане справжнім початком нового життєвого етапу. На вас чекають перемоги у тих сферах, де ви довго вагалися почати спочатку: робота, стосунки чи власні проєкти. Карти Таро підказують: не варто тягнути за собою тягар минулих помилок. Зараз час для сміливих кроків і рішень, які відкриють нові можливості.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Скорпіони у жовтні переживуть момент істини. Карти Таро показують завершення старого циклу, яке відкриє двері до справжніх перемог. Ви відчуєте силу відпустити минуле й нарешті позбутися того, що тягнуло вас назад. Зміни можуть бути непростими, але саме вони подарують шанс почати життя на новому рівні. Успіх прийде до тих, хто не боїться діяти і показати, наскільки далеко вони просунулися у власному розвитку.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг — карта Таро "Колесо Фортуни"

Козерогам у жовтні випадає особливий шанс. "Колесо Фортуни" обіцяє перемоги там, де ще вчора здавалось, що все стоїть на місці. Це час несподіваних поворотів і рішень, які приведуть до великих здобутків. Нові можливості можуть з'явитися раптово, і головне — не злякатися зробити крок назустріч долі. Ваш успіх буде залежати від уміння приймати зміни й довіряти життю.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Водолій — карта Таро "Зірка"

Водолії у жовтні відчують, що Всесвіт підтримує їх у найважливіших починаннях. Карти Таро показують: вас чекають перемоги, які зміцнять віру у власні сили. Це місяць, коли навіть найсміливіші мрії можуть стати реальністю. Успіхи можливі як у професійній сфері, так і в особистому житті. Найголовніше — рухатися вперед, довіряючи своїм відчуттям і не сумніваючись у власній цінності.

Знак Зодіаку Водолій. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Яким знакам Зодіаку варто бути особливо обережними у жовтні.

Які знаки Зодіаку зустрінуть кохання у другий місяць осені.

Яким знакам Зодіаку доведеться прийняти складне рішення у період з 30 вересня по 5 жовтня.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на фінансовий успіх.