Каким знакам Зодиака октябрь 2025 принесет большие победы — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Карты Таро уже определили победителей октября и показали пути, которые ведут их к большим свершениям. В это время энергия Вселенной будет подталкивать четыре знака Зодиака к новым начинаниям, решительным изменениям и смелым шагам. Некоторые почувствуют, что настал момент выйти за пределы привычного и наконец начать жить так, как всегда мечтал, другие преодолеют собственные страхи.

Новини.LIVE со ссылкой на The Times of India рассказывает, какие знаки Зодиака ждут большие победы в октябре.

Реклама

Читайте также:

Овен — карта Таро "Дурак"

Для Овнов октябрь станет настоящим началом нового жизненного этапа. Вас ждут победы в тех сферах, где вы долго колебались начать сначала: работа, отношения или собственные проекты. Карты Таро подсказывают: не стоит тянуть за собой груз прошлых ошибок. Сейчас время для смелых шагов и решений, которые откроют новые возможности.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Скорпионы в октябре переживут момент истины. Карты Таро показывают завершение старого цикла, которое откроет двери к настоящим победам. Вы почувствуете силу отпустить прошлое и наконец избавиться от того, что тянуло вас назад. Изменения могут быть непростыми, но именно они подарят шанс начать жизнь на новом уровне. Успех придет к тем, кто не боится действовать и показать, насколько далеко они продвинулись в собственном развитии.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Козерог — карта Таро "Колесо Фортуны"

Козерогам в октябре выпадает особый шанс. "Колесо Фортуны" обещает победы там, где еще вчера казалось, что все стоит на месте. Это время неожиданных поворотов и решений, которые приведут к большим достижениям. Новые возможности могут появиться внезапно, и главное — не испугаться сделать шаг навстречу судьбе. Ваш успех будет зависеть от умения принимать перемены и доверять жизни.

Знак Зодиака Козерог. Коллаж: Новини.LIVE

Водолей — карта Таро "Звезда"

Водолеи в октябре почувствуют, что Вселенная поддерживает их в важнейших начинаниях. Карты Таро показывают: вас ждут победы, которые укрепят веру в собственные силы. Это месяц, когда даже самые смелые мечты могут стать реальностью. Успехи возможны как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Самое главное — двигаться вперед, доверяя своим ощущениям и не сомневаясь в собственной ценности.

Знак Зодиака Водолей. Коллаж: Новини.LIVE

Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака стоит быть особенно осторожными в октябре.

Какие знаки Зодиака встретят любовь во второй месяц осени.

Каким знакам Зодиака придется принять сложное решение в период с 30 сентября по 5 октября.

Кому из знаков Зодиака ждать финансового успеха.