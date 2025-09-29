Гороскоп финансов на неделю 29 сентября-5 октября 2025 — кто сорвет куш по Таро

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Новая неделя уже на пороге и несет нам новые вызовы, приятные сюрпризы и уникальные возможности. А для трех знаков Зодиака Таро предвещают особую финансовую удачу. С 29 сентября по 5 октября этих счастливчиков ждут прибыли, выгодные сделки и неожиданные денежные поступления.

Кому же из представителей зодиакального круга новая неделя принесет финансовую фортуну, Новини.LIVE делится раскладом Таро на одну карту.

Реклама

Читайте также:

Телец — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Для Тельцов эта неделя станет настоящим праздником финансовой стабильности. Карта Таро "Десятка Пентаклей" предвещает значительную прибыль или завершение выгодного дела, которое давно требовало усилий. Если вы вкладывали средства или работали над проектом, именно сейчас можно получить вознаграждение. Также вероятны дополнительные источники дохода — премия, подарок, возврат долга. Таро советует не тратить все сразу, а часть инвестировать в долгосрочные планы. Эта неделя станет идеальной для того, чтобы подумать о семейном бюджете и вложить деньги во что-то стабильное.

Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Львы получили одну из самых сильных карт — "Колесо Фортуны". Это означает, что удача будет буквально крутиться вокруг вас. В этот период возможны неожиданные выигрыши, подписание контрактов или выгодные предложения, которые откроют новый уровень доходов. Таро подсказывает: не бойтесь рисковать, даже если кажется, что ставки высоки. Деньги могут прийти неожиданно — через случайную встречу, знакомство или даже через авантюрный шаг. Ваша задача — не упустить момент и довериться судьбе.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Туз Жезлов"

Для Стрельцов период с 29 сентября по 5 октября станет взрывным в финансовом плане. "Туз Жезлов" обещает новое начало, свежую идею, которая способна принести прибыль уже в ближайшее время. Вы получите шанс начать собственное дело, вложить средства в проект или начать партнерство, которое быстро себя оправдает. Карты Таро говорят: главное — не медлить. Чем быстрее вы примете решение, тем больше шансов получить финансовую отдачу.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Также делимся другими предсказаниями магических карт Таро

Каким знакам Зодиака грозит расставание до конца сентября.

Кому из знаков Зодиака до конца сентября будет невероятно везти.

Какие знаки Зодиака встретят любовь в октябре 2025.

Каким знакам Зодиака стоит быть особенно осторожными во второй месяц осени.