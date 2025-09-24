Какие знаки Зодиака встретят судьбоносную любовь в октябре 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Иногда Таро открывают нам такие тайны, что дух захватывает. На этот раз магические карты предсказывают встречу судьбоносной любви в октябре. Так невероятно повезет лишь пяти знакам Зодиака. Это будут настоящие глубокие чувства, которые бывают раз в жизни.

Кому же именно из представителей зодиакального круга октябрь подарит шанс встретить свою половинку — делимся с вами раскладом Таро на одну карту.

Знаки Зодиака, которым октябрь подарит судьбоносную любовь

Овен — карта Таро "Влюбленные"

Для Овнов в октябре карты Таро предсказывают важный выбор в сфере любви. Перед вами возникнет ситуация, когда нужно будет решить, кому открыть свое сердце. "Влюбленные" символизируют не только романтику, но и судьбоносный союз, который меняет все. Вам советуют прислушиваться не только к страсти, но и к интуиции.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Рак — карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба готовит Ракам неожиданный поворот в любви. "Колесо Фортуны" указывает, что октябрь принесет встречу в неожиданном месте или при странных обстоятельствах. Это может быть случайный разговор, путешествие или новый проект, который объединит вас с важным человеком. В любом случае, новые чувства станут переломным моментом, который поможет вам начать новый этап жизни.

Знак Зодиака Рак. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Императрица"

Для Львов карты Таро обещают яркую и чувственную любовь. "Императрица" говорит о гармонии, нежности и глубоких эмоциях. В октябре вы можете встретить человека, который подарит вам заботу, тепло и ощущение настоящего дома. Это время, когда ваше сердце расцветет.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Весы — карта Таро "Звезда"

Октябрь станет для Весов месяцем вдохновения и романтических открытий. "Звезда" символизирует надежду и исполнение желаний. Карты Таро говорят: если вы долго ждали настоящей любви, она уже рядом. Возможно знакомство с человеком, который поддержит вас в самые трудные моменты и станет настоящим другом и опорой. Главное — не терять веры и оставаться открытыми.

Знак Зодиака Весы. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Двойка Кубков"

Для Рыб октябрь станет временем глубокого эмоционального союза. "Двойка Кубков" — одна из самых романтичных карт Таро, символизирующая взаимность и духовную связь. Вы встретите человека, с которым сразу почувствуете гармонию и доверие. Эти отношения могут перерасти во что-то серьезное и судьбоносное. Если вы уже имеете партнера, то октябрь станет месяцем восстановления страсти и укрепления ваших чувств.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

