Главная Гороскоп Этим знакам Зодиака нужно быть осторожными в сентябре по Таро

Этим знакам Зодиака нужно быть осторожными в сентябре по Таро

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 02:19
Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными до конца сентября 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Осень всегда приносит неожиданности, но на этот раз карты Таро открыли нечто особенное — до конца сентября некоторых представителей зодиакального круга ждут непростые ситуации, которые потребуют внимательности, мудрости и умения доверять собственной интуиции. Период хоть и может стать сложным испытанием, но одновременно и шансом для развития.

Каким знакам Зодиака стоит быть максимально осторожными и как сохранить равновесие в важные дни сентября, узнавайте в раскладе карт Таро.

Предупреждения карт Таро для трех знаков Зодиака

Близнецы — карта Таро "Луна"

Карты Таро указывают на опасность иллюзий и обманов. "Луна" говорит о ситуациях, когда реальность может быть искажена, а доверие — испытано. До конца сентября вы рискуете запутаться в собственных эмоциях или стать жертвой чужих манипуляций. Особенно осторожно относитесь к финансовым вопросам и новым знакомствам — не все так, как кажется на первый взгляд.

 

Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными до конца сентября 2025 по Таро — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE
Дева — карта Таро "Десятка Мечей"

"Десятка Мечей" символизирует кризис или завершение определенного этапа. Это не означает трагедию, но намекает, что до конца сентября вы можете столкнуться с резким поворотом в работе или личной жизни. Карты Таро советуют принять неизбежное и не держаться за то, что давно исчерпало себя. Помните: после темной ночи всегда восходит солнце, и именно через испытания вы обретете новую силу. Завершите старые дела, закройте "хвосты" и не бойтесь отпустить прошлое.

 

Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными до конца сентября 2025 по Таро — Дева
Знак Зодиака Дева. Коллаж: Новини.LIVE
Стрелец — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Для Стрельцов карты Таро показали непростой период, связанный с финансами или ощущением недостатка. "Пятерка Пентаклей" предупреждает о возможных расходах, которые выбьют из колеи, или о ситуациях, когда вам придется просить помощи. Но в то же время эта карта напоминает, что поддержка рядом — стоит лишь открыться и довериться близким. До конца сентября будьте внимательны с деньгами, не вкладывайте в сомнительные проекты и избегайте необдуманных покупок.

 

Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными до конца сентября 2025 по Таро — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
