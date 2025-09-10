Какие знаки Зодиака переживут болезненное расставание в сентябре 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Unsplash

Карты Таро предупреждают: некоторые знаки Зодиака столкнутся в сентябре с трудностями в отношениях, которые могут привести к расставанию. Какие бы эти события ни были мучительными, они станут важным уроком и толчком для внутреннего роста. Это шанс понять себя и укрепить свою эмоциональную устойчивость.

Каким знакам Зодиака придется столкнуться с серьезными испытаниями в отношениях и как пройти этот период с минимальными потерями, узнавайте в предсказании карт Таро.

Реклама

Читайте также:

Пять знаков Зодиака, которые переживут расставание в сентябре 2025 года

Телец — карта Таро "Пятерка Кубков"

Для Тельцов карта "Пятерка Кубков" символизирует разочарование и потерю. Сентябрь принесет эмоционально тяжелый период в отношениях, когда придется отпустить то, что больше не служит счастью. Советуем позволить себе прожить боль, но не оставаться в прошлом, фокусируясь на собственном восстановлении.

Знак Зодиака Телец. Коллаж: Новини.LIVE

Близнецы — карта Таро "Восьмерка Мечей"

Близнецы могут почувствовать ограничения и внутреннее напряжение. "Восьмерка Мечей" говорит о ситуациях, когда решения даются с трудом, а расставание кажется неизбежным. Совет Таро — не бояться откровенно говорить о своих эмоциях и принимать необходимые изменения.

Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Десятка Мечей"

"Десятка Мечей" для Львов означает конец одного этапа с ощущением глубокой боли. Это расставание будет резким и тяжелым, но в то же время откроет путь к новому началу. Таро советует Львам поддерживать себя и окружать людьми, которые дарят тепло и понимание.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Скорпион — карта Таро "Башня"

Скорпионов карта "Башня" предупреждает о внезапных и непредсказуемых изменениях в отношениях. Сентябрь может принести шок и эмоциональные потрясения, но именно из-за этого вы получите ценный опыт и сможете переосмыслить собственные приоритеты в любви.

Знак Зодиака Скорпион. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбы — карта Таро "Пятерка Мечей"

Рыбы почувствуют конфликты и разочарования, которые неизбежно приведут к расставанию. "Пятерка Мечей" показывает, что иногда лучше отпустить ситуацию, чем бороться за изнуряющие отношения. Важно сохранять собственное достоинство и не поддаваться на манипуляции.

Знак Зодиака Рыбы. Коллаж: Новини.LIVE

Делимся с вами другими прогнозами карт Таро, которые точно вас заинтересуют

Какие знаки Зодиака будут купаться в любви в первый осенний месяц.

Кому из знаков Зодиака придется сделать судьбоносный выбор в сентябре.

Кто из знаков Зодиака столкнется с серьезными вызовами уже в сентябре.

Для каких знаков Зодиака первый месяц осени станет настоящим подарком судьбы.