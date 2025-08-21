Відео
Для цих знаків Зодіаку вересень 2025 буде доленосним за Таро

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 03:33
Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими у вересні 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Новий місяць завжди несе із собою зміни, а вересень 2025 року обіцяє стати справжнім поворотним моментом, особливо для деяких знаків Зодіаку. Карти Таро віщують цим щасливчикам доленосні події, період відкриттів, внутрішнього зростання та шансів, які не можна втратити.

Для яких знаків Зодіаку перший місяць осені стане справжнім подарунком долі? Хто отримає нові можливості у кар'єрі, кому пощастить у коханні, а хто зможе нарешті залишити минуле позаду? Дізнавайтесь у розкладі Таро на одну карту. 

Читайте також:

Чотири знаки Зодіаку, на яких чекають доленосні події у вересні 2025

Овен — карта Таро "Сила"

Вересень подарує Овнам впевненість у собі та здатність впливати на події навколо. Карта "Сила" символізує гармонію між внутрішньою рішучістю та спокоєм. На вас чекають ситуації, де важливо буде не тиснути, а діяти мудро та зважено. У цей період ви зможете подолати сумніви й стати на крок ближче до великих перемог.

 

Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими у вересні 2025 за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Левів вересень 2025 року стане справжнім поворотом долі. "Колесо Фортуни" обіцяє несподівані зміни, які відкриють перед вами нові горизонти. Ви можете отримати пропозицію, яка змінить життя, або шанс здійснити давню мрію. Головне — бути готовими прийняти подарунки Всесвіту та не боятися ризикувати.

 

Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими у вересні 2025 за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Терези — карта Таро "Закохані"

На Терезів чекають доленосні зустрічі та вибір, від якого залежатиме подальший шлях. Карта Таро "Закохані" вказує на те, що у вересні на перший план вийдуть стосунки та важливі рішення у сфері особистого життя. Можлива зустріч людини, яка зіграє значну роль у вашому майбутньому, або ж ухвалення рішення, яке визначить вашу долю.

 

Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими у вересні 2025 за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE
Козерог — карта Таро "Світ"

Козероги отримала один із найсильніших арканів — "Світ", що віщує завершення важливого етапу та вихід на новий рівень. Для вас це означає можливість реалізувати давні плани, отримати визнання та досягти цілей, над якими ви працювали тривалий час. Вересень стане місяцем тріумфу та доленосних звершень, які принесуть гармонію та впевненість у завтрашньому дні.

 

Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими у вересні 2025 за Таро — Козерог
Знак Зодіаку Козерог. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо дізнатися:

Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
