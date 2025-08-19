На які знаки Зодіаку чекає грошовий успіх 19-24 серпня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Новий тиждень обіцяє принести як виклики, так і цікаві фінансові перспективи. За віщуванням карт Таро, з 19 по 24 серпня одні знаки Зодіаку можуть розраховувати на грошові бонуси, вигідні пропозиції та прорив у кар'єрі, тоді як інші отримають шанс стабілізувати свої доходи та знайти нові джерела прибутку.

Яким знакам Зодіаку карти Таро обіцяють грошовий успіх з 19 по 24 серпня — читайте далі, щоб дізнатися та не проґавити цей чарівний момент.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким посміхнеться фінансова фортуна

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Ця карта символізує матеріальне благополуччя та винагороду за зусилля. Для Тельців тиждень стане періодом фінансового підйому. Ви можете отримати премію, бонус або вигідну пропозицію, яка зміцнить ваш бюджет. Якщо ви планували великі покупки, це буде ідеальний період. Таро радять вам насолоджуватися своїми здобутками, але водночас не витрачати гроші бездумно.

Знак Зодіаку Телець. Колаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Левів цей тиждень може стати справжнім поворотним моментом. "Колесо Фортуни" прогнозує, що для вас зараз відкриті двері до несподіваних можливостей: вигідний контракт, вдале інвестування чи навіть випадковий шанс, який принесе прибуток. Головне — не ігноруйте дрібні шанси, адже саме вони зможуть перерости у щось більше. Таро підказують, що в ці дні вам може пощастити там, де ви навіть не очікуєте.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карта Таро "Туз Пентаклів"

Період з 19 по 24 серпня відкриває перед Скорпіонами нові фінансові горизонти. "Туз Пентаклів" символізує шанс на нове джерело стабільного доходу: нова робота, проєкт чи прибутковий контракт. Ви отримаєте можливість закласти фундамент майбутнього добробуту. Таро радять сміливо братися за перспективні пропозиції та не боятися вкладати сили у довгострокові справи.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Козеріг — карта Таро "Шістка Жезлів"

Ця карта говорить про перемогу та визнання. Для Козерогів тиждень, 19-24 серпня, стане часом заслужених нагород і фінансових бонусів. Вашу працю оцінять, а результат може перевершити очікування. Можливі премії, підвищення зарплати або вигідні домовленості. Таро радять вам не приховувати своїх амбіцій — сміливо заявляйте про себе, і гроші прийдуть у відповідь на вашу впевненість.

Знак Зодіаку Козеріг. Колаж: Новини.LIVE

Також вами може бути цікаво дізнатися: