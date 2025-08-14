Яким знакам Зодіаку щаститиме в усьому до кінця серпня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

До кінця серпня доля готує особливий подарунок для трьох знаків Зодіаку. Карти Таро вже відкрили завісу майбутнього та показали, що на цих щасливчиків чекає справжній вибух удачі, приємних подій і неочікуваних перемог. Це період, коли Всесвіт буквально триматиме вас за руку, допомагаючи опинитися в потрібному місці у потрібний час. Гроші, любов, визнання чи омріяна подорож — кожен отримає своє.

Кому ж зі знаків Зодіаку карти Таро обіцяють небачене везіння до самого кінця літа та як цим скористатися, читайте далі у статті Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким серпень принесе неймовірне щастя

Лев — карта Таро "Сонце"

Ця карта має неймовірно світлу енергію. Вона віщує Левам шанс здійснити давню мрію або нарешті побачити плоди своєї праці. У роботі на вас чекає визнання, підвищення або вигідна пропозиція, а в особистому житті — період гармонії. Водночас не можна сидіти на місці, потрібно діяти впевнено — світ зараз грає на вашому боці.

Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE

Терези — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" обіцяє Терезам різкий злет у справах і несподівані приємні повороти. До кінця серпня на горизонті з’'явиться можливість, яка може змінити ваше життя. Це може бути нове партнерство, фінансова удача чи доленосна зустріч. Удача буде буквально переслідувати вас, тож не бійтеся ризикувати та пробувати нове. Карти Таро радять уважно прислухатися до інтуїції та не ігнорувати навіть найменших знаків від Всесвіту.

Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE

Риби — карта Таро "Зірка"

"Зірка" — це карта надії, натхнення та благословення згори. Ви ввійдете у період, коли все складатиметься дивовижно легко: з'явиться віра у власні сили, прийдуть гарні новини, а емоційний стан стабілізується. До кінця літа очікуйте духовного піднесення і реалізації того, що здавалося недосяжним. Карти Таро підказують, що саме зараз варто планувати великі кроки.

Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

Також читайте: