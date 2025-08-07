Рунічний гороскоп на серпень 2025 — які знаки Зодіаку інтуїція приведе до щастя

Рунічний прогноз на серпень 2025. Фото: depositphotos.com

Серпень вже у самому розпалі. Останній літній місяць приносить нам купу подій, новин та несподіванок. Цей шалений потік може збивати з пантелику. Проте, скандинавськи руни пророкують — деякі знаки Зодіаку зможуть відокремитись від метушні та почути внутрішній голос. Саме він стане головним навігатором на шляху до щастя.

Яким знакам Зодіаку руни радять у серпні прислухатися до інтуїції, щоб знайти своє справжнє щастя, дізнавайтесь далі.

Знаки Зодіаку, яким слід слухати інтуїцію у серпні за пророцтвом рун

Рак — руна Лагуз

Ракам випала одна з найінтуїтивніших рун, яка пов'язана з водною стихією, підсвідомістю, снами та тонкими енергіями. У серпні представники цього знаку Зодіаку тонко вловлюватимуть де брехня, а де — правда. Ця руна попереджає, якщо щось здається неправильним — значить, так і є. Вам не потрібні докази, ви вже знаєте відповідь.Особливо довіряйте снам, передчуттям і тілесним реакціям.

Руна Лагуз. Фото: shutterstock.com

Риби — руна Інгуз

У Риб надзвичайно великий потенціал, але він ще не розкрився. Саме інтуїція допоможе проявити його. Останній літній місяць — час, коли рішення приймаються не розумом, а відчуттям. Ви можете несподівано змінити напрям, і це буде влучно. Якщо вагаєтесь — зупиніться, закрийте очі і прислухайтесь до внутрішнього голосу.

Руна Інгуз. Фото: shutterstock.com

Діва — руна Перт

Серпень буде непростим для раціональних Дів, які звикли до порядку. Перт — руна таємниць, прихованих мотивів та доленосних збігів — вказує на ситуації, де логіка безсила. Тому знайти відповіді допоможе лише ваша інтуїція. Якщо щось не складається — не аналізуйте, а відпустіть. Рішення прийде у тиші, у несподіваній розмові, у випадковому погляді.

Руна Перт. Фото: shutterstock.com

Скорпіон — руна Ансуз

Не випадково Скорпіонам випала руна Ансуз, яка символізує знання, слова та внутрішнє чуття. Серпень стане місяцем, коли через інтуїцію говоритиме Вища сила. Вас можуть "зупиняти" знаки, оберігаючи від нещасть та неправильних рішень, або ж навпаки — підштовхувати до сміливого рішення. Не ігноруйте дрібниць — усе, що відбувається, має значення.

Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com

