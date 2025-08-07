Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Інтуїція приведе до щастя ці знаки Зодіаку — рунічне пророцтво

Інтуїція приведе до щастя ці знаки Зодіаку — рунічне пророцтво

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 15:43
Рунічний гороскоп на серпень 2025 — які знаки Зодіаку інтуїція приведе до щастя
Рунічний прогноз на серпень 2025. Фото: depositphotos.com

Серпень вже у самому розпалі. Останній літній місяць приносить нам купу подій, новин та несподіванок. Цей шалений потік може збивати з пантелику. Проте, скандинавськи руни пророкують — деякі знаки Зодіаку зможуть відокремитись від метушні та почути внутрішній голос. Саме він стане головним навігатором на шляху до щастя. 

Яким знакам Зодіаку руни радять у серпні прислухатися до інтуїції, щоб знайти своє справжнє щастя, дізнавайтесь далі. 

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким слід слухати інтуїцію у серпні за пророцтвом рун

Рак — руна Лагуз

Ракам випала одна з найінтуїтивніших рун, яка пов'язана з водною стихією, підсвідомістю, снами та тонкими енергіями. У серпні представники цього знаку Зодіаку тонко вловлюватимуть де брехня, а де — правда. Ця руна попереджає, якщо щось здається неправильним — значить, так і є. Вам не потрібні докази, ви вже знаєте відповідь.Особливо довіряйте снам, передчуттям і тілесним реакціям.

 

Які знаки Зодіаку інтуїція приведе до щастя за пророцтвом рун — Рак
Руна Лагуз. Фото: shutterstock.com
Риби — руна Інгуз

У Риб надзвичайно великий потенціал, але він ще не розкрився. Саме інтуїція допоможе проявити його. Останній літній місяць — час, коли рішення приймаються не розумом, а відчуттям. Ви можете несподівано змінити напрям, і це буде влучно. Якщо вагаєтесь — зупиніться, закрийте очі і прислухайтесь до внутрішнього голосу. 

 

Які знаки Зодіаку інтуїція приведе до щастя за пророцтвом рун — Риби
Руна Інгуз. Фото: shutterstock.com
Діва — руна Перт

Серпень буде непростим для раціональних Дів, які звикли до порядку. Перт — руна таємниць, прихованих мотивів та доленосних збігів — вказує на ситуації, де логіка безсила. Тому знайти відповіді допоможе лише ваша інтуїція. Якщо щось не складається — не аналізуйте, а відпустіть. Рішення прийде у тиші, у несподіваній розмові, у випадковому погляді.

 

Які знаки Зодіаку інтуїція приведе до щастя за пророцтвом рун — Діва
Руна Перт. Фото: shutterstock.com
Скорпіон — руна Ансуз

Не випадково Скорпіонам випала руна Ансуз, яка символізує знання, слова та внутрішнє чуття. Серпень стане місяцем, коли через інтуїцію говоритиме Вища сила. Вас можуть "зупиняти" знаки, оберігаючи від нещасть та неправильних рішень, або ж навпаки — підштовхувати до сміливого рішення. Не ігноруйте дрібниць — усе, що відбувається, має значення.

 

Які знаки Зодіаку інтуїція приведе до щастя за пророцтвом рун — Скорпіон
Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com

Також вам буде цікаво дізнатися: 

прогнози серпень інтуїція руни рунічний гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації