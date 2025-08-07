Рунический гороскоп на август 2025 — какие знаки Зодиака интуиция приведет к счастью

Интуиция приведет к счастью эти знаки Зодиака — прогноз рун
Август уже в самом разгаре. Последний летний месяц приносит нам кучу событий, новостей и неожиданностей. Этот бешеный поток может сбивать с толку. Однако, скандинавские руны предсказывают — некоторые знаки Зодиака смогут отделиться от суеты и услышать внутренний голос. Именно он станет главным навигатором на пути к счастью.
Каким знакам Зодиака руны советуют в августе прислушаться к интуиции, чтобы найти свое настоящее счастье, узнавайте далее.
Знаки Зодиака, которым следует слушать интуицию в августе по пророчеству рун
Рак — руна Лагуз
Ракам выпала одна из самых интуитивных рун, которая связана с водной стихией, подсознанием, снами и тонкими энергиями. В августе представители этого знака Зодиака будут тонко улавливать где ложь, а где — правда. Эта руна предупреждает, если что-то кажется неправильным — значит, так и есть. Вам не нужны доказательства, вы уже знаете ответ. Особенно доверяйте снам, предчувствиям и телесным реакциям.
Рыбы — руна Ингуз
У Рыб чрезвычайно большой потенциал, но он еще не раскрылся. Именно интуиция поможет проявить его. Последний летний месяц — время, когда решения принимаются не умом, а ощущением. Вы можете неожиданно изменить направление, и это будет точно. Если сомневаетесь — остановитесь, закройте глаза и прислушайтесь к внутреннему голосу.
Дева — руна Перт
Август будет непростым для рациональных Дев, привыкших к порядку. Перт — руна тайн, скрытых мотивов и судьбоносных совпадений — указывает на ситуации, где логика бессильна. Поэтому найти ответы поможет только ваша интуиция. Если что-то не складывается — не анализируйте, а отпустите. Решение придет в тишине, в неожиданном разговоре, в случайном взгляде.
Скорпион — руна Ансуз
Не случайно Скорпионам выпала руна Ансуз, которая символизирует знания, слова и внутреннее чутье. Август станет месяцем, когда через интуицию будет говорить Высшая сила. Вас могут "останавливать" знаки, оберегая от несчастий и неправильных решений, или же наоборот — подталкивать к смелому решению. Не игнорируйте мелочей — все, что происходит, имеет значение.
