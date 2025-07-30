Які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії у серпні 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Серпень 2025 року обіцяє стати точкою великого старту, несподіваного щастя або навіть довгоочікуваного подарунка долі для п'ятьох знаків Зодіаку. Завдяки небесним тілам, що формують рідкісні сприятливі аспекти, ці щасливчики відкриють двері у нову, кращу реальність. Все, що вони так жадали, готове нарешті здійснитися.

Які знаки Зодіаку вже у серпні втілять свої мрії у життя — читайте в астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Рак

Для Раків серпень 2025 — це шанс, який з'являється раз на роки. Якщо ви давно мріяли про власне житло, подорож або справжнє кохання — цього місяця Всесвіт прихильний до вас. Сприятливі планети допоможуть побачити знаки долі й відчути, в якому напрямку діяти. Не бійтеся відкриватися світу: навіть одна важлива розмова може стати поштовхом до здійснення заповітної мрії.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Телець

Серпень відкриє перед Тельцями двері, за якими — стабільність, фінансове зростання та реалізація давніх планів. Якщо ви довго працювали над певною метою — зараз вона може матеріалізуватись. Особливо це стосується тих, хто мріє про власну справу або мріє зробити хобі джерелом доходу. Успіх прийде не миттєво, але буде стабільним. Астрологи радять тримати фокус на цілі, не відволікатися на сумніви і результат вас здивує.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Діва

Для Дів останній місяць літа стане часом великих відкриттів і виконання заповітних бажань, пов'язаних з особистим розвитком, навчанням і духовним ростом. Ви можете раптово отримати можливість навчатись у бажаному закладі, пройти курс, який давно хотіли, або зустріти вчителя, який змінить ваш світогляд. Будьте відкритими до нових знань — іноді навіть випадкова інформація може стати ключем до великої трансформації.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Стрілець

У серпні на Стрільців чекає яскраве зрушення у сфері стосунків. Можлива доленосна зустріч, освідчення або навіть несподіваний переїзд до коханої людини. Багато представників знаку саме зараз зрозуміють, чого насправді прагне їхнє серце. Для тих, хто мріяв про справжнє кохання або зцілення від минулого болю — це ваш шанс. Не ховайте своїх почуттів — щирість зараз притягує справжнє щастя.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Водолій

Водолії у серпні зможуть реалізувати найсміливіші мрії, пов'язані з творчістю, самовираженням або подорожами. Всесвіт ніби натякає: "час настав". Ідеї, які здавались божевільними, раптом знайдуть підтримку. Нові проєкти, натхнення, знайомства — усе сприятиме тому, щоб ви нарешті відчули: я на своєму шляху. Не стримуйте себе — світ потребує саме вашої унікальності.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Раніше ми з вами ділилися, кому зі знаків Зодіаку серпень принесе велике щастя.

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