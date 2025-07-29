Яким знакам Зодіаку серпень 2025 принесе велике щастя — гороскоп

Гороскоп для шістьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Серпень 2025 року обіцяє бути щедрим та по-справжньому доленосним для деяких знаків Зодіаку. Як стверджують астрологи, під впливом головних космічних гравців — Венери, Меркурія, Юпітера та Сонця — ці щасливчики можуть отримати нові джерела доходу, просування по службі або шанс змінити життя на краще. Особливо сприятливим період буде для сфер фінансів та кохання. А ще — Сонце, яке увійде у власний знак Лева, підвищить енергію, впевненість і успішність.

Для кого з представників зодіакального кола останній місяць літа стане доленосним та принесе море щастя Новини.LIVE пише з посиланням на Hindustan Times.

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Телець

Венера, яка керує Тельцями, у серпні перейде в знак Близнюків, що відкриває фінансові двері. Ви зможете отримати затримані гроші, несподіваний прибуток або просто відчути стабільність у гаманці. Це чудовий період для покупок, інвестицій і планування майбутнього.

Може з'явитися несподівана симпатія або відновлення почуттів у парі. Щастя буде поруч — через відчуття гармонії в собі та впевненості у завтрашньому дні.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки

Вам пощастило найбільше. Адже саме у ваш знак увійдуть одразу дві благотворні планети — Венера і Юпітер. Це означає прорив у роботі, кар'єрі, творчості. Якщо мріяли про фінансове зростання — серпень стане трампліном у нове, щасливе життя.

Можливі яскраві знайомства, флірт і навіть початок серйозних стосунків. Щастя прийде у вигляді нових мрій, які почнуть здійснюватися прямо на очах.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак

Для Раків, якими керує Місяць, серпень принесе справжній прорив. У цьому знаку зараз перебуває Меркурій, що робить Раків більш емоційними та інтуїтивними. Час, коли діяти і приймати рішення потрібно серцем.

Але, це не завадить фінансовому зростанню. Ви зможете залучити нові джерела прибутку, якщо не витрачатимете енергію на сумніви та роздуми. У коханні на вас чекають теплі розмови, романтичні знайомства та моменти, що зцілюють душу. Щастя буде відчутним у дрібницях.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев

Сонце — головний покровитель Левів — у серпні увійде у свій рідний знак. Це період внутрішньої сили, харизми і великих здобутків. Гроші самі йтимуть у руки, і ви будете у центрі уваги. Успіх неминучий — головне не злякатися власної сили та скористатися шансами, які дарує Всесвіт.

Також щастя увірветься у ваше життя у вигляді реалізації бажань і підвищеної впевненості в собі. Ви будете яскравими, привабливими й відкритими — і це приверне до вас людей. Чекайте на нові знайомства.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Стрілець

Стрільці — під покровом Юпітера, планети удачі. У серпні 2025 ваша зірка сяятиме особливо яскраво. Успіх прийде несподівано, навіть без надзусиль. Можливі несподівані пропозиції, нові джерела прибутку, відкриття, які змінять життя. Головне — не проґавити момент і вірити у себе. Щастя ви відчуєте як внутрішню свободу та натхнення жити по-новому.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Риби

Риби, як і Стрільці, під заступництвом Юпітера. У серпні вам відкриються можливості для професійного зростання. Якщо давно хотіли змінити роботу або розпочати власну справу — час настав. Зірки допомагають лише тим, хто не сидить склавши руки, тому дійте активно.

У коханні можливий новий етап — хтось почне серйозні стосунки, хтось порине у романтику, а хтось усвідомить, що потрібна людина вже поруч.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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