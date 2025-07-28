Яким знакам Зодіаку тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 принесе успіх — гороскоп

Трьом знакам Зодіаку новий тиждень принесе фантастичний успіх
Наступний тиждень — з 28 липня по 3 серпня — розкриває перед нами справжнє астрологічне вікно можливостей. Місяць, що зростає, і сильні позиції планет-покровителів відкривають шлях до прориву — особливо для трьох знаків Зодіаку. Саме їм зірки приготували час приголомшливих новин, нових звершень і довгоочікуваних результатів.
Кому зі знаків Зодіаку чекати на фантастичний успіх з 28 липня по 3 серпня, дізнавайтесь у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.
Знаки Зодіаку, яким новий тиждень несе шалений успіх
Телець
У Тельців починається період злету. З 28 липня по 3 серпня ви зможете реалізувати те, що довго відкладали через сумніви або нестачу ресурсів. Успіх очікує у справах, пов'язаних із фінансами, нерухомістю, великими покупками або інвестиціями. Астрологи радять: прислухайтесь до інтуїції, вона зараз працює краще за будь-який бізнес-план. Ваш спокій, впертість і стратегічне мислення будуть винагороджені.
Лев
Для Левів цей тиждень стане справжнім тріумфом. Люди навколо починають бачити у вас лідера, натхненника і людину, яка вміє діяти. Зірки відкривають вам шлях до самореалізації — особливо в творчості, публічності та коханні. Головне — не сидіть на місці, дійте сміливо. Саме зараз час заявити про себе — через новий проєкт, публічний виступ або навіть несподіване зізнання у почуттях.
Козеріг
Козерогам тиждень з 28 липня по 3 серпня обіцяє прорив у кар'єрі та професійному зростанні. Якщо ви чекали на підвищення, важливу відповідь або вирішальний крок — час настав. Ваші зусилля нарешті помітять ті, хто має владу змінити ваше становище.
Зірки радять не боятись брати на себе більше, ніж звикли. Головне — не сумнівайтесь у собі. Саме впевненість стане ключем до успіху цього тижня.
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