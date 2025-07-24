Фінансовий гороскоп на серпень 2025 — які знаки Зодіаку стануть магнітом для грошей

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

До нас наближається останній місяць літа, який готує фінансові сюрпризи для кількох знаків Зодіаку. За прогнозом астрологів, у серпні на них чекають раптові пропозиції, прибуткові знайомства, нові можливості, вигідні контракти. Всесвіт підкаже, де варто ризикнути, а де — просто бути відкритим до змін.

Кому зі знаків Зодіаку усміхнеться фінансова фортуна у серпні 2025 року, читайте далі у прогнозі Новини.LIVE.

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Лев

У серпні Леви буквально сяятимуть — не тільки від сонця, а й від грошових можливостей, які зненацька з'являться на горизонті. Те саме "велике", на що ви так довго чекали — може, підвищення, нова пропозиція чи щось зовсім неочікуване — нарешті стане реальним. Ви навіть не встигнете озирнутися, як життя підкине шанс, який здатен повністю змінити фінансову картину.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва

Для Дів серпень стане місяцем несподіваних фінансових подарунків. Можливо, це буде бонус, якого ви не чекали, приємна подяка від клієнта або просто нагода, яка з'явиться без попередження. Але суть не в розмірі подарунку, а в тому, що Всесвіт нарешті віддає вам борги. Ви довго тримали баланс, не втрачали фокус — і тепер отримуєте заслужену віддачу.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Скорпіон

Останній місяць літа принесе Скорпіонам справжній фінансовий переворот. Ви можете бути повністю занурені у свої справи, коли несподівано отримаєте пропозицію, яка звучить як "занадто добре, щоб бути правдою". Але цього разу — це правда. Це може бути стара ідея, яка отримає нове життя, або давній знайомий, що повертається з прибутковою ініціативою. Вас чекає не лише матеріальний прибуток, а й внутрішнє перезавантаження.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Водолій

Цього літа Всесвіт сам здивує Водоліїв. Ви звикли бути джерелом сюрпризів, але тепер сюрпризи прилетять до вас. Це може бути нова робота, яка зовсім не входила у ваші плани, або випадкова зустріч, що змінить усе — від підходу до життя до банківського рахунку. Хтось із минулого може повернутись із пропозицією, від якої важко відмовитись.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

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