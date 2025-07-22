Які знаки Зодіаку ретроградний Меркурій 2025 зведе з колишніми — гороскоп

Гороскоп для двох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій — це час, коли минуле дає про себе знати, особливо це стосується сфер стосунків та особистого життя. Саме тому з 18 липня по 11 серпня 2025 року дехто може знову почути добре знайомий голос з минулого. Шанси зустрітись із колишніми в цей період стрімко зростають у двох знаків Зодіаку.

Кого ретроградний Меркурій погрожує звести з колишніми, розповіла астрологиня Марен Альтман, пише YourTango.

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Чому ретроградний Меркурій повертає у життя колишніх

Як пояснила астрологиня, періоди ретроградного Меркурія завжди викликають сплеск ностальгії. Саме тоді ми раптом знову згадуємо старі історії, повертаємось до колишніх справ і людей.

На додачу, у 2025 році Меркурій буде ретроградним у яскравому та пристрасному знаку Лева. А це означає, що теми кохання, стосунків і вираження почуттів вийдуть на перший план. Все це підсилить молодик, який зійде на небі 24 липня і теж у Леві. Тож, саме на тлі цих процесів два знаки Зодіаку можуть знову опинитися в ситуації "давай спробуємо ще раз".

Вплив ретроградного Меркурія. Фото: google.com

Знаки Зодіаку, які можуть повернутися до колишніх через ретроградний Меркурій

Овен

Цей період торкнеться п'ятого астрологічного дому Овнів, який відповідає за романтику, флірт, побачення. Астрологиня зазначає, що для вас це може бути шансом знову почати спілкування з колишнім партнером або навіть відновити стосунки.

Це не обов'язково має бути щось серйозне — радше можливість сказати те, що залишилось невисловленим. Завдяки енергії Лева ви відчуєте сміливість говорити від серця. Марен Альтман додає, якщо доля ще раз звела вас — можливо, є причина, чому ця історія досі жива.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Водолій

Для Водоліїв ретроградний Меркурій і молодик активують сьомий дім — зону серйозних партнерських стосунків. Це може означати як початок нового союзу, так і повернення до минулого. І хоча це не завжди добра ідея, все залежить від того, як ви обидва змінилися.

Астрологиня попереджає: такі стосунки можуть мати непросту основу — старі образи чи сумніви. Важливо бути чесними з собою і з партнером. Головне в цей час — комунікація. Навіть якщо ви не зійдетеся знову, щира розмова допоможе обом рухатися далі.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

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