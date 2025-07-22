Какие знаки Зодиака ретроградный Меркурий 2025 сведет с бывшими — гороскоп

Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий — это время, когда прошлое дает о себе знать, особенно это касается сфер отношений и личной жизни. Именно поэтому с 18 июля по 11 августа 2025 года некоторые могут снова услышать хорошо знакомый голос из прошлого. Шансы встретиться с бывшими в этот период стремительно возрастают у двух знаков Зодиака.

Кого ретроградный Меркурий грозит свести с бывшими, рассказала астролог Марен Альтман, пишет YourTango.

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Как объяснила астролог, периоды ретроградного Меркурия всегда вызывают всплеск ностальгии. Именно тогда мы вдруг снова вспоминаем старые истории, возвращаемся к прежним делам и людям.

В дополнение, в 2025 году Меркурий будет ретроградным в ярком и страстном знаке Льва. А это значит, что темы любви, отношений и выражения чувств выйдут на первый план. Все это усилит новолуние, которое взойдет на небе 24 июля и тоже во Льве. Так что, именно на фоне этих процессов два знака Зодиака могут снова оказаться в ситуации "давай попробуем еще раз".

Влияние ретроградного Меркурия. Фото: google.com

Знаки Зодиака, которые могут вернуться к бывшим из-за ретроградного Меркурия

Овен

Этот период коснется пятого астрологического дома Овнов, который отвечает за романтику, флирт, свидания. Астролог отмечает, что для вас это может быть шансом снова начать общение с бывшим партнером или даже восстановить отношения.

Это не обязательно должно быть что-то серьезное — скорее возможность сказать то, что осталось невысказанным. Благодаря энергии Льва вы почувствуете смелость говорить от сердца. Марен Альтман добавляет, если судьба еще раз свела вас — возможно, есть причина, почему эта история до сих пор жива.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Водолей

Для Водолеев ретроградный Меркурий и новолуние активируют седьмой дом — зону серьезных партнерских отношений. Это может означать как начало нового союза, так и возвращение к прошлому. И хотя это не всегда хорошая идея, все зависит от того, как вы оба изменились.

Астролог предупреждает: такие отношения могут иметь непростую основу — старые обиды или сомнения. Важно быть честными с собой и с партнером. Главное в это время — коммуникация. Даже если вы не сойдетесь снова, искренний разговор поможет обоим двигаться дальше.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

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