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Головна Свята Цей знак Зодіаку знайде душевний спокій у ретроградний Меркурій

Цей знак Зодіаку знайде душевний спокій у ретроградний Меркурій

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 07:24
Гороскоп на ретроградний Меркурій 2025 — який знак Зодіаку знайде душевний спокій
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій — це період, коли більшість людей стикається з плутаниною, затримками та емоційною напругою. Але, як кажуть астрологи, не для всіх ретроградність є стресом. Для одного знаку Зодіаку цей період стане справжнім ковтком повітря — часом гармонії, ясності думок та внутрішнього перезавантаження.

Який знак Зодіаку отримає шанс знайти душевний спокій у ретроградний Меркурій — дізнавайтесь далі в астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Ретроградний Меркурій, який розпочнеться 17 липня та завершиться 11 серпня, стане періодом внутрішнього оновлення для Риб. Поки інші метушитимуться через зміну планів та непорозуміння, саме Риби зможуть, нарешті, уповільнитися та зосередитися на головному — собі.

 

У ретроградний Меркурій 2025 один знак Зодіаку знайде душевний спокій — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Зірки підказують: саме цей час буде ідеальним, щоб відновити внутрішній баланс, навести лад у думках і відпустити зайве. Цей знак Зодіаку зможе знайти гармонію навіть у дрібницях — прибиранні, тиші, щоденних ритуалах, які повертають у "тут і зараз".

А у тиші та самотності Риби будуть здатні почути власну інтуїцію, яка під час ретроградного Меркурія працюватиме як компас й допомагатиме у всіх справах. 

Астрологи радять Рибам звернути увагу на свій побут: наведіть порядок у шафах, розсортуйте старі речі, створіть затишок навколо себе. Це допоможе розвантажити не лише простір, а й голову. Ведення щоденника або короткі нотатки про власні емоції теж можуть стати джерелом ясності. 

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гороскоп прогнози Астрологія ретроградний Меркурій знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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