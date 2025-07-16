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Этот знак Зодиака найдет душевный покой в ретроградный Меркурий

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 07:24
Гороскоп на ретроградный Меркурий 2025 — какой знак Зодиака обретет душевный покой
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий — это период, когда большинство людей сталкивается с путаницей, задержками и эмоциональным напряжением. Но, как говорят астрологи, не для всех ретроградность является стрессом. Для одного знака Зодиака этот период станет настоящим глотком воздуха — временем гармонии, ясности мыслей и внутренней перезагрузки.

Какой знак Зодиака получит шанс обрести душевный покой в ретроградный Меркурий — узнавайте далее в астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Знак Зодиака, который обретет гармонию и равновесие

Ретроградный Меркурий, который начнется 17 июля и завершится 11 августа, станет периодом внутреннего обновления для Рыб. Пока другие будут суетиться из-за смены планов и недоразумений, именно Рыбы смогут, наконец, замедлиться и сосредоточиться на главном — себе.

 

В ретроградный Меркурий 2025 один знак Зодиака обретет душевное спокойствие — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Звезды подсказывают: именно это время будет идеальным, чтобы восстановить внутренний баланс, навести порядок в мыслях и отпустить лишнее. Этот знак Зодиака сможет найти гармонию даже в мелочах — уборке, тишине, ежедневных ритуалах, которые возвращают в "здесь и сейчас".

А в тишине и одиночестве Рыбы будут способны услышать собственную интуицию, которая во время ретроградного Меркурия будет работать как компас и помогать во всех делах.

Астрологи советуют Рыбам обратить внимание на свой быт: наведите порядок в шкафах, рассортируйте старые вещи, создайте уют вокруг себя. Это поможет разгрузить не только пространство, но и голову. Ведение дневника или короткие заметки о собственных эмоциях тоже могут стать источником ясности.

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Напомним, мы писали, на какой знак Зодиака свалятся большие деньги уже в ближайшие дни.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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