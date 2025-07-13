Які знаки Зодіаку найрозумніші та мають найвищий IQ

Найрозумніші знаки Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Зірки й планети, що панують у момент народження, формують не лише долю, а й унікальні риси характеру та природні здібності кожного з нас. Астрологи вважають, що саме знак Зодіаку може підказати, яким рівнем інтелекту вас наділив Всесвіт. Особливо обдарованими вважають тих, хто народився під впливом Меркурія чи Урана — планет, що відповідають за розум, інновації й нестандартний підхід.

Хто зі знаків Зодіаку має найвищий IQ і справжній дар геніальності — Новини.LIVE розповідає з посиланням на Parade.

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Кожен знак Зодіаку має свою "сильну сторону", а як стверджують астрологи, п'ять представників зодіакального кола наділені особливою силою розуму:

1. Близнюки

Близнюки, які перебувають під керівництвом Меркурія, — справжні майстри слова й думки. Вони мають надзвичайну швидкість мислення, гнучкість у спілкуванні та здатність миттєво адаптуватись до нових умов.

Талант Близнюків: швидкий розум, здатність вести діалог на будь-яку тему, блискуча пам'ять і ерудиція.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

2. Діва

Діви логічні, системні та критичні. Вони не кидають слів на вітер і завжди глибоко аналізують ситуацію, перш ніж зробити висновок. Їхній розум працює як точний механізм: усе має бути впорядковано, обґрунтовано й продумано до дрібниць. Інтелект — це поєднання глибини, точності та раціонального підходу.

Талант Дів: аналітика, спостережливість, перфекціонізм та здатність бачити системні зв'язки там, де інші бачать лише хаос.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

3. Водолій

Водолії завжди мислять неординарно, завдяки впливу Урана вони бачать майбутнє трохи раніше за інших. Їхні ідеї часто випереджають час, і не завжди одразу знаходять розуміння. Але саме вони приносять у світ інновації, технічні прориви та сміливі концепції.

Талант Водоліїв: нестандартне мислення, інтуїція та новаторство.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

4. Скорпіон

Інтелект Скорпіонів — це інструмент для дослідження всього прихованого, незвичного та незрозумілого. Представники цього знаку Зодіаку чудово розбираються у психології, можуть "читати" людей та бачити суть подій.

Талант Скорпіонів: інтелект дослідника, здатність викривати істину та проникливість.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

5. Козеріг

Козероги володіють непохитною логікою та фундаментальними знаннями. Вони чудові планувальники, здатні знаходити раціональні рішення навіть у найскладніших ситуаціях.

Талант Козерогів: логіка, жага до знань, терплячість у навчанні.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку не підходять один одному.

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