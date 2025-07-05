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Головна Психологія Яким знакам Зодіаку не судилося бути разом — найгірші пари

Яким знакам Зодіаку не судилося бути разом — найгірші пари

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 20:25
Знаки Зодіаку, яким не судилось бути разом — зірки не дали їм шансу
Чоловік та жінка. Фото: Pexels
Ключові моменти Несумісні пари за знаками Зодіаку

Деякі люди просто приречені бути разом — розуміють одне одного з пів слова та знають, що потрібно партнерові. Інші ж, навпаки, ніколи не зможуть бути щасливими в парі. Їм просто не судилося бути у стосунках.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Несумісні пари за знаками Зодіаку

Овен та Телець

Ця пара просто позбавлена шансу на щастя. Телець у стосунках любить з'ясовувати стосунки. Такий партнер починає нервуватись, коли не може контролювати кохану людину. А от Овен ніколи не поступиться своїм правом на свободу. Така особистість не буде з тим, хто намагатиметься її будь-яким чином підкорити.

Несумісні пари за знаками Зодіаку
Засмучені чоловік та жінка. Фото: Freepik

Лев та Скорпіон

Це ще одна пара, яка приречена на розставання. Лев завжди прагне отримувати увагу та похвалу. Для нього це вияв почуттів від партнера. Скорпіон же ненавидить ділитись тим, що всередині. Він все тримає в собі й скупий на емоції та слова. До того ж ці обидва знаки Зодіаку настільки ревниві, що їхня пара стане справжньою вибуховою сумішшю.

Рак та Стрілець

Кажуть, протилежності притягуються, але не у випадку з цією парою. Рак ненавидить шум та метушню й віддає перевагу стабільності, а Стрілець просто обожнює підписуватись на різні авантюри й ризикувати. Такі різні особистості постійно будуть скандалити та не зможуть знайти компроміс, який би підійшов обом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку приречений на самотність.

Також ми розповідали про те, які чоловіки за знаками Зодіаку будуть найкращими сім'янинами.

психологія Астрологія знаки Зодіаку стосунки психологія стосунків
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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