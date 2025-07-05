Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Каким знакам Зодиака не суждено быть вместе — худшие пары

Каким знакам Зодиака не суждено быть вместе — худшие пары

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 20:25
Знаки Зодиака, которым не суждено быть вместе — звезды не дали им шанса
Мужчина и женщина. Фото: Pexels
Ключові моменти Несовместимые пары по знакам Зодиака

Некоторые люди просто обречены быть вместе — понимают друг друга с полуслова и знают, что нужно партнеру. Другие же наоборот никогда не смогут быть счастливыми в паре. Им просто не суждено быть в отношениях.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Несовместимые пары по знакам Зодиака

Овен и Телец

Эта пара просто лишена шанса на счастье. Телец в отношениях любит выяснять отношения. Такой партнер начинает нервничать, когда не может контролировать любимого человека. А вот Овен никогда не уступит своим правом на свободу. Такая личность не будет с тем, кто будет пытаться ее любым образом подчинить.

Несумісні пари за знаками Зодіаку
Расстроенные мужчина и женщина. Фото: Freepik

Лев и Скорпион

Это еще одна пара, которая обречена на расставание. Лев всегда стремится получать внимание и похвалу. Для него — это проявление чувств от партнера. Скорпион же ненавидит делиться тем, что внутри. Он все держит в себе и скуп на эмоции и слова. К тому же эти оба знака Зодиака настолько ревнивы, что их пара станет настоящей взрывной смесью.

Рак и Стрелец

Говорят, противоположности притягиваются, но не в случае с этой парой. Рак ненавидит шум и суету и предпочитает стабильность, а Стрелец просто обожает подписываться на различные авантюры и рисковать. Такие разные личности постоянно будут скандалить и не смогут найти компромисс, который бы подошел обоим.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака обречен на одиночество.

Также мы рассказывали о том, какие мужчины по знакам Зодиака будут лучшими семьянинами.

психология Астрология знаки Зодиака отношения психология отношений
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации