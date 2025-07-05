Знаки Зодиака, которым не суждено быть вместе — звезды не дали им шанса

Мужчина и женщина. Фото: Pexels

Некоторые люди просто обречены быть вместе — понимают друг друга с полуслова и знают, что нужно партнеру. Другие же наоборот никогда не смогут быть счастливыми в паре. Им просто не суждено быть в отношениях.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Овен и Телец

Эта пара просто лишена шанса на счастье. Телец в отношениях любит выяснять отношения. Такой партнер начинает нервничать, когда не может контролировать любимого человека. А вот Овен никогда не уступит своим правом на свободу. Такая личность не будет с тем, кто будет пытаться ее любым образом подчинить.

Расстроенные мужчина и женщина. Фото: Freepik

Лев и Скорпион

Это еще одна пара, которая обречена на расставание. Лев всегда стремится получать внимание и похвалу. Для него — это проявление чувств от партнера. Скорпион же ненавидит делиться тем, что внутри. Он все держит в себе и скуп на эмоции и слова. К тому же эти оба знака Зодиака настолько ревнивы, что их пара станет настоящей взрывной смесью.

Рак и Стрелец

Говорят, противоположности притягиваются, но не в случае с этой парой. Рак ненавидит шум и суету и предпочитает стабильность, а Стрелец просто обожает подписываться на различные авантюры и рисковать. Такие разные личности постоянно будут скандалить и не смогут найти компромисс, который бы подошел обоим.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака обречен на одиночество.

Также мы рассказывали о том, какие мужчины по знакам Зодиака будут лучшими семьянинами.