Які знаки Зодіаку проведуть незабутнє літо 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Літо 2025 обіцяє бути незвичайним, особливо для п'яти знаків Зодіаку, яким астрологи пророкують щасливі пригоди, нові горизонти й навіть кардинальні зміни у житті. Цього сезону зірки формують потужні астрологічні комбінації, що відкривають двері до подорожей, відкриттів і глибоких внутрішніх трансформацій. Поєднання Юпітера — планети удачі, та Урана — символа несподіванок, активізує бажання вирушати в дорогу, знаходити нові сенси та відчувати себе вільними. Для щасливчиків це літо стане періодом, який запам’ятається на все життя.

Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше цього літа — Новини.LIVE розповідає з посиланням на Collective World.

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Телець

Літо 2025 року буде активним, веселим і насиченим. Вам не доведеться вирушати далеко, щоб отримати максимум емоцій — навіть коротка поїздка на вихідні принесе радість і натхнення. В кінці червня очікуйте приємні зустрічі, романтику і щедрі подарунки від життя. Нові знайомства можуть з'явитися у найнесподіваніших місцях. А з 17 червня до 6 серпня активний Марс підтримуватиме вашу зону радості — ви будете в центрі подій. Це літо буде гарячим у всіх сенсах.

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Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Рак

Для Раків літо 2025 року стане періодом здійснення мрій. Ще 9 червня Юпітер увійшов у ваш знак, і це відкрило новий етап щастя та подорожей. Навіть якщо зараз здається, що подорож недосяжна — плануйте. Може, ви виграєте путівку, отримаєте премію чи знайдете квиток за вигідною ціною. Візуалізація працює — створіть карту бажань або просто подумайте, де ви хочете побувати. А 7 липня Уран переходить у знак Близнюків, що може несподівано дати імпульс до спонтанної поїздки. Поїздки цього літа можуть бути не лише про відпочинок, а й про глибше пізнання себе, відкриття нових традицій, культур, світогляду.

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Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Терези

Це літо готує Терезам безліч несподіванок. Уран входить у зону далеких мандрів і навчання 7 липня — тож готуйте закордонний паспорт і валізу. Вас можуть запросити на весілля за кордон, конференції чи просто затягнути у подорож мрії. Головне — будьте відкриті до спонтанності. Завдяки подорожам ви зможете не лише відпочити, а й знайти нові знайомства, які позитивно вплинуть на кар'єру чи особисте життя. Проте не забувайте про баланс. Це літо — ідеальна можливість перезавантажитися й знайти гармонію з собою.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон

Скорпіони, це ваше літо для мандрів. Юпітер, планета великих подорожей, активує вашу зону закордонних пригод. Якщо у вас ще немає планів — не хвилюйтесь, можливості можуть з'явитися неочікувано: від виграшу, запрошення друзів або навіть випадкової пропозиції, від якої важко відмовитись. Це ідеальний момент, щоб втекти від буденності, побачити світ і водночас знайти себе. Ваше серце прагне пригод, і вони вже чекають на вас. Подорожі цього літа відкриють нові інтереси, хобі, можливо навіть нову філософію життя. Повернувшись додому, ви будете іншою людиною — впевненішою, натхненною і готовою до звершень.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Водолій

Водолії, приготуйтеся до сюрпризів. Ваша планета-управитель Уран переходить у знак Близнюків 7 липня, і це може буквально розірвати шаблони. Ваше літо буде насичене: короткі поїздки, нові знайомства, можливо, навіть пропозиція роботи, що відкриє нові горизонти. Юпітер підтримає ваш повсякденний ритм і дасть шанс урізноманітнити життя — додати більше свободи, задоволення, креативу. Ці подорожі не просто про розваги — вони допоможуть знайти себе і зрозуміти, куди далі. Навіть службові поїздки матимуть легкий і приємний підтекст. Літо буде яскравим, тому не ігноруйте порив вирушити в дорогу.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

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