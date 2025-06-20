Якому знаку Зодіаку казково пощастить на вихідні 21-22 червня 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні 21-22 червня обіцяють бути насиченими та емоційними для багатьох, але саме один знак Зодіаку отримає справжній джекпот від Всесвіту. За прогнозами астрологів, на цього щасливчика чекає шалена удача у коханні та фінансах або. Окрім того, можливі неочікувані позитивні події.

Хто з представників зодіакального кола стане головним улюбленцем зірок на цих чарівних вихідних, 21-22 червня, — читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Головні щасливчики цих вихідних — Терези. У період з 21 по 22 червня зірки вишукуються у сприятливу комбінацію, яка дарує удачу практично у всьому — від побутових дрібниць до важливих життєвих рішень. Ба більше, навіть якщо ви не планували нічого особливого — приготуйтеся до приємних сюрпризів.

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Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Як прогнозують астрологи, у ці суботу на неділю можлива несподівана звістка або зустріч, яка подарує вам нові емоції. Самотні Терези можуть випадково познайомитися з людиною, яка викличе інтерес і натхнення.

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Що стосується сфери фінансів, можна розраховувати на повернення боргу або отримання несподіваної вигоди. А ще це ідеальні дні для творчості, натхнення й коротких подорожей.

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