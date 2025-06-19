Літнє сонцестояння 21 червня 2025 року — які знаки Зодіаку почнуть нове життя

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

21 червня 2025 року — день, коли Всесвіт відкриє портал змін, літнє сонцестояння. Ця подія несе в собі особливу енергію оновлення, яка допоможе залишити минуле позаду та зробити крок у світле майбутнє. Саме цього дня деякі знаки Зодіаку отримають унікальний шанс змінити долю, попрощатися з болем, страхами й обмеженнями.

Кому з представників зодіакального кола випаде шанс змінити життя у день літнього сонцестояння — Новини.LIVE розповідає з посиланням на РБК-Україна.

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Близнюки

Близнюки завжди в русі, шукають нові ідеї, але саме літнє сонцестояння змусить вас зупинитися й почути себе. У цей день зникає шум думок, залишається одне — чітке усвідомлення, куди рухатися далі. Ви попрощаєтеся з минулим, яке плутало вас, і отримаєте можливість зосередитися на справжньому покликанні.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Терези

Терези довго боролися за баланс у світі, що постійно його порушував. Але 21 червня стане днем, коли ви відчуєте, ніби час завмер, щоб дати вам змогу нарешті видихнути. Сонцестояння принесе м'яке оновлення: розв'язання емоційних вузлів, позбавлення від страхів, які більше не мають сили. Ви побачите життя з нової перспективи, де немає місця для сумнівів. Зустріньте нове "я" — сильне, врівноважене, спокійне.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон

Цьогорічне літнє сонцестояння стане для Скорпіонів переломним моментом. Ви довгий час захищалися від світу, ховали емоції, намагалися не показувати слабкість. Але тепер Всесвіт шепоче: досить. Ваші поразки — це не поразки, а досвід, який нарешті варто відпустити. 21 червня відкриває шлях до глибокого очищення: звільнення від токсичних стосунків, болісних спогадів та власних обмежень. Настав момент зняти маску, дозволити собі бути справжніми й зробити ривок до нового життя.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Козеріг

Козерогам літнє сонцестояння дасть неочікуваний поштовх. Ви звикли все тримати під контролем, але саме зараз доля покаже: найкраще, що ви можете зробити — довіритися потоку. Зміни, які здавались загрозливими, виявляться благословенням. Ви зламаєте старі стереотипи, позбавитеся внутрішніх обмежень і нарешті дозволите собі жити не так, як "треба", а як хочеться. Цей день стане точкою відліку для нового етапу — більш вільного, спокійного й натхненного.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, який знак Зодіаку здійснить заповітні мрії у літнє сонцестояння.

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