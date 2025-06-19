Летнее солнцестояние 21 июня 2025 года — какие знаки Зодиака начнут новую жизнь

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

21 июня 2025 года — день, когда Вселенная откроет портал перемен, летнее солнцестояние. Это событие несет в себе особую энергию обновления, которая поможет оставить прошлое позади и сделать шаг в светлое будущее. Именно в этот день некоторые знаки Зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу, попрощаться с болью, страхами и ограничениями.

Кому из представителей зодиакального круга выпадет шанс изменить жизнь в день летнего солнцестояния — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на РБК-Украина.

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Близнецы

Близнецы всегда в движении, ищут новые идеи, но именно летнее солнцестояние заставит вас остановиться и услышать себя. В этот день исчезает шум мыслей, остается одно — четкое осознание, куда двигаться дальше. Вы попрощаетесь с прошлым, которое путало вас, и получите возможность сосредоточиться на настоящем призвании.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Весы

Весы долго боролись за баланс в мире, который постоянно его нарушал. Но 21 июня станет днем, когда вы почувствуете, будто время замерло, чтобы дать вам возможность наконец выдохнуть. Солнцестояние принесет мягкое обновление: развязывание эмоциональных узлов, избавление от страхов, которые больше не имеют силы. Вы увидите жизнь с новой перспективы, где нет места для сомнений. Встретьте новое "я" — сильное, уравновешенное, спокойное.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион

Нынешнее летнее солнцестояние станет для Скорпионов переломным моментом. Вы долгое время защищались от мира, прятали эмоции, старались не показывать слабость. Но теперь Вселенная шепчет: достаточно. Ваши поражения — это не поражения, а опыт, который наконец-то стоит отпустить. 21 июня открывает путь к глубокому очищению: освобождение от токсичных отношений, болезненных воспоминаний и собственных ограничений. Настал момент снять маску, позволить себе быть настоящими и сделать рывок к новой жизни.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Козерог

Козерогам летнее солнцестояние даст неожиданный толчок. Вы привыкли все держать под контролем, но именно сейчас судьба покажет: лучшее, что вы можете сделать — довериться потоку. Изменения, которые казались угрожающими, окажутся благословением. Вы сломаете старые стереотипы, избавитесь от внутренних ограничений и наконец-то позволите себе жить не так, как "надо", а как хочется. Этот день станет точкой отсчета для нового этапа — более свободного, спокойного и вдохновенного.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, какой знак Зодиака осуществит заветные мечты в летнее солнцестояние.

Напомним, также мы рассказывали, кто из знаков Зодиака получит небывалую удачу в день летнего солнцестояния.