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Головна Свята Один знак Зодіаку зустріне долю вже до кінця тижня, 16-22 червня

Один знак Зодіаку зустріне долю вже до кінця тижня, 16-22 червня

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Дата публікації: 18 червня 2025 07:23
На який знак Зодіаку чекає доленосна зустріч до кінця тижня, 16-22 червня 2025
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Цей тиждень із 16 по 22 червня обіцяє бути особливим для одного знаку Зодіаку — щасливчик отримає шанс, який буває раз у житті. За прогнозами астрологів, на нього чекає зустріч, яка переверне все — нове кохання, несподіваний союз або знайомство, що приведе до важливих змін.

Кому з представників зодіакального кола судилося зустріти свою долю вже до кінця цього тижня, читайте далі у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Знак Зодіаку, якому цей тиждень подарує доленосну зустріч

Щасливчиками цього тижня стануть ті, хто народився під знаком Терези. У період з 16 по 22 червня відкривається портал можливостей — і ключовою подією стане несподівана, але дуже важлива зустріч. Це може бути нова людина, яка ввійде у ваше життя з абсолютно іншого світу — через роботу, подорож, подію чи навіть випадкову розмову у транспорті.

 

Якому знаку Зодіаку до кінця цього тижня 16-22 червня 2025 року слід чекати на доленосну зустріч — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Як прогнозують астрологи, особливо сприятливими будуть 19 і 21 червня — в ці дні інтуїція буде підказувати вам, куди йти, з ким говорити і як діяти. Усе вказує на те, що ця зустріч матиме довготривалі наслідки.

Ще одна порада від астрологів: зверніть увагу на повторювані символи, сни, знаки на вулиці чи в музиці — іноді доля говорить саме так. Не ігноруйте "випадкові" збіги — вони можуть бути підказкою, що ви на правильному шляху.

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку слід економити гроші до 30 червня.

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гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку доля зустріч
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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