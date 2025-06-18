Какой знак Зодиака ждет судьбоносная встреча к концу недели, 16-22 июня 2025

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Эта неделя с 16 по 22 июня обещает быть особенной для одного знака Зодиака — счастливчик получит шанс, который бывает раз в жизни. По прогнозам астрологов, его ждет встреча, которая перевернет все — новая любовь, неожиданный союз или знакомство, которое приведет к важным переменам.

Кому из представителей зодиакального круга суждено встретить свою судьбу уже до конца этой недели, читайте далее в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Счастливчиками на этой неделе станут те, кто родился под знаком Весы. В период с 16 по 22 июня открывается портал возможностей — и ключевым событием станет неожиданная, но очень важная встреча. Это может быть новый человек, который войдет в вашу жизнь из совершенно другого мира — через работу, путешествие, событие или даже случайный разговор в транспорте.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Как прогнозируют астрологи, особенно благоприятными будут 19 и 21 июня — в эти дни интуиция будет подсказывать вам, куда идти, с кем говорить и как действовать. Все указывает на то, что эта встреча будет иметь долговременные последствия.

Еще один совет от астрологов: обратите внимание на повторяющиеся символы, сны, знаки на улице или в музыке — иногда судьба говорит именно так. Не игнорируйте "случайные" совпадения — они могут быть подсказкой, что вы на правильном пути.

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