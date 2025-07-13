Какие знаки Зодиака самые умные и имеют самый высокий IQ

Самые умные знаки Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Звезды и планеты, господствующие в момент рождения, формируют не только судьбу, но и уникальные черты характера и природные способности каждого из нас. Астрологи считают, что именно знак Зодиака может подсказать, каким уровнем интеллекта вас наделила Вселенная. Особенно одаренными считают тех, кто родился под влиянием Меркурия или Урана — планет, отвечающих за ум, инновации и нестандартный подход.

Кто из знаков Зодиака имеет самый высокий IQ и настоящий дар гениальности — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Parade.

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Каждый знак Зодиака имеет свою "сильную сторону", а как утверждают астрологи, пять представителей зодиакального круга наделены особой силой ума:

1. Близнецы

Близнецы, находящиеся под руководством Меркурия, — настоящие мастера слова и мысли. Они обладают чрезвычайной скоростью мышления, гибкостью в общении и способностью мгновенно адаптироваться к новым условиям.

Талант Близнецов: быстрый ум, способность вести диалог на любую тему, блестящая память и эрудиция.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

2. Дева

Девы логичны, системны и критичны. Они не бросают слов на ветер и всегда глубоко анализируют ситуацию, прежде чем сделать вывод. Их ум работает как точный механизм: все должно быть упорядочено, обосновано и продумано до мелочей. Интеллект — это сочетание глубины, точности и рационального подхода.

Талант Дев: аналитика, наблюдательность, перфекционизм и способность видеть системные связи там, где другие видят только хаос.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

3. Водолей

Водолеи всегда мыслят неординарно, благодаря влиянию Урана они видят будущее чуть раньше других. Их идеи часто опережают время, и не всегда сразу находят понимание. Но именно они приносят в мир инновации, технические прорывы и смелые концепции.

Талант Водолеев: нестандартное мышление, интуиция и новаторство.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

4. Скорпион

Интеллект Скорпионов — это инструмент для исследования всего скрытого, необычного и непонятного. Представители этого знака Зодиака прекрасно разбираются в психологии, могут "читать" людей и видеть суть событий.

Талант Скорпионов: интеллект исследователя, способность разоблачать истину и проницательность.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

5. Козерог

Козероги обладают непоколебимой логикой и фундаментальными знаниями. Они отличные планировщики, способные находить рациональные решения даже в самых сложных ситуациях.

Талант Козерогов: логика, жажда знаний, терпеливость в обучении.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

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