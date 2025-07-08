Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Ретроградний Меркурій у Леві вже близько — як пережити період

Ретроградний Меркурій у Леві вже близько — як пережити період

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 20:13
Ретроградний Меркурій у липні 2025 — що готує та як пережити
Вплив ретроградного Меркурія на людину. Колаж: Новини.LIVE

З 18 липня по 11 серпня 2025 року Меркурій буде рухатися у зворотному напрямку, перебуваючи у вогняному знаку Лева. Цей період — не просто астрологічне явище, а справжнє випробування для нашої нервової системи, стосунків, техніки й фінансів. Ретроградний Меркурій принесе хаосу наше життя певний хаос та дисбаланс. Але навіть цей час можна пережити без потрясінь та з користю. 

Новини.LIVE з посиланням на Astrostyle розповідає, як ретроградний Меркурій у Леві вплине на життя, чого варто уникати, а що — навпаки, зробити, щоб привернути удачу. 

Реклама
Читайте також:

Ретроградний Меркурій у Леві 2025 — як вплине та чого чекати

Період ретроградного Меркурія традиційно пов'язують із затримками, плутаниною та несподіваними труднощами у спілкуванні, техніці та документообігу. А коли цей вплив посилюється енергією Лева — очікуйте драму, перебільшення та надмірну емоційність.

Лев — знак сцени, гордості та показовості. У цьому поєднанні виникає схильність до самовихваляння, імпульсивних рішень та бажання "взяти кермо в руки" за будь-яку ціну. 

Загострюється потреба бути поміченими, визнаними — і це може провокувати конфлікти. Можуть повертатися ситуації з минулого, особливо ті, де ви не почувалися визнаними або були "в тіні". Але є і гарна новина: період сприяє самоспостереженню, переосмисленню минулого і корекції курсу.

 

Ретроградний Меркурій у Леві 2025 — як вплине та чого чекати
Яскравий Меркурій під час ретроградного руху. Фото: usatoday.com

Які головні проблеми періоду ретроградного Меркурія

Цей період з 18 липня по 11 серпня здатен зірвати навіть ретельно продумані плани. Найпоширеніші проблеми:

  1. Збій у комунікаціях: непорозуміння, сварки, втрата контактів, невдалі переговори.
  2. Проблеми з технікою. Телефони, ноутбуки, авто — усе може підводити у найвідповідальніший момент.
  3. Затримки в поїздках та логістиці: рейси скасовують, документи губляться, навігатор веде не туди.
  4. Фінансові втрати: невдалі угоди, зайві витрати, обман або ілюзії.

 

Ретроградний Меркурій влітку 2025 — що допоможе пережити період спокійно
Вплив ретроградного Меркурія на людину. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій влітку 2025 — що допоможе пережити період спокійно

Астрологи радять у період літнього ретроградного Меркурія дотримуватися таких простих порад:

  1. Фільтруйте емоції — не реагуйте імпульсивно, особливо на провокації.
  2. Перевіряйте все двічі — від листів до білетів.
  3. Ведіть щоденник — це допоможе осмислити ситуації без емоцій.
  4. Відкладіть нові починання — натомість завершіть старе.

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія у Леві

З 18 липня по 11 серпня не можна: 

  • укладати угоди;
  • починати нові проєкти;
  • запускати бізнеси або змінювати місце роботи;
  • переїжджати;
  • робити кардинальні зміни у зовнішності — стрижки, пластичні операції, зміну іміджу;
  • купувати дорогу техніку чи авто;
  • повертатися до колишніх стосунків — це може бути ілюзією;
  • провокувати конфлікти — сварки цього періоду можуть мати довготривалі наслідки.

 

Ретроградний Меркурій влітку 2025 — як використати енергію на користь
Вплив ретроградного Меркурія на людину. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій влітку 2025 — як використати енергію на користь

Хоча період і складний, є речі, які навпаки — можуть бути корисними:

  1. Завершуйте незавершене — розгребіть старі справи, документи, архіви.
  2. Переосмислюйте: що для вас справжнє, а що — лише "гра для інших".
  3. Приймайте себе такими, як є — не ховайте свою суть.
  4. Навчіться паузам — не поспішайте діяти, дайте час ситуаціям визріти.
  5. Вивчайте минуле — це ідеальний час для аналізу старих помилок і висновків.

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у період липневої повні, та як Місяць у Козерозі вплине на наше життя.

Також пропонуємо ознайомитися з місячним календарем справ на липень 2025 року, який допоможе не пропустити найсприятливіші дати другого місяця літа.

Астрологія поради ретроградний Меркурій знаки Зодіаку липень заборони
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації