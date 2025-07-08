Ретроградний Меркурій у липні 2025 — що готує та як пережити

Вплив ретроградного Меркурія на людину. Колаж: Новини.LIVE

З 18 липня по 11 серпня 2025 року Меркурій буде рухатися у зворотному напрямку, перебуваючи у вогняному знаку Лева. Цей період — не просто астрологічне явище, а справжнє випробування для нашої нервової системи, стосунків, техніки й фінансів. Ретроградний Меркурій принесе хаосу наше життя певний хаос та дисбаланс. Але навіть цей час можна пережити без потрясінь та з користю.

Новини.LIVE з посиланням на Astrostyle розповідає, як ретроградний Меркурій у Леві вплине на життя, чого варто уникати, а що — навпаки, зробити, щоб привернути удачу.

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Ретроградний Меркурій у Леві 2025 — як вплине та чого чекати

Період ретроградного Меркурія традиційно пов'язують із затримками, плутаниною та несподіваними труднощами у спілкуванні, техніці та документообігу. А коли цей вплив посилюється енергією Лева — очікуйте драму, перебільшення та надмірну емоційність.

Лев — знак сцени, гордості та показовості. У цьому поєднанні виникає схильність до самовихваляння, імпульсивних рішень та бажання "взяти кермо в руки" за будь-яку ціну.

Загострюється потреба бути поміченими, визнаними — і це може провокувати конфлікти. Можуть повертатися ситуації з минулого, особливо ті, де ви не почувалися визнаними або були "в тіні". Але є і гарна новина: період сприяє самоспостереженню, переосмисленню минулого і корекції курсу.

Яскравий Меркурій під час ретроградного руху. Фото: usatoday.com

Які головні проблеми періоду ретроградного Меркурія

Цей період з 18 липня по 11 серпня здатен зірвати навіть ретельно продумані плани. Найпоширеніші проблеми:

Збій у комунікаціях: непорозуміння, сварки, втрата контактів, невдалі переговори. Проблеми з технікою. Телефони, ноутбуки, авто — усе може підводити у найвідповідальніший момент. Затримки в поїздках та логістиці: рейси скасовують, документи губляться, навігатор веде не туди. Фінансові втрати: невдалі угоди, зайві витрати, обман або ілюзії.

Вплив ретроградного Меркурія на людину. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій влітку 2025 — що допоможе пережити період спокійно

Астрологи радять у період літнього ретроградного Меркурія дотримуватися таких простих порад:

Фільтруйте емоції — не реагуйте імпульсивно, особливо на провокації. Перевіряйте все двічі — від листів до білетів. Ведіть щоденник — це допоможе осмислити ситуації без емоцій. Відкладіть нові починання — натомість завершіть старе.

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія у Леві

З 18 липня по 11 серпня не можна:

укладати угоди;

починати нові проєкти;

запускати бізнеси або змінювати місце роботи;

переїжджати;

робити кардинальні зміни у зовнішності — стрижки, пластичні операції, зміну іміджу;

купувати дорогу техніку чи авто;

повертатися до колишніх стосунків — це може бути ілюзією;

провокувати конфлікти — сварки цього періоду можуть мати довготривалі наслідки.

Вплив ретроградного Меркурія на людину. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій влітку 2025 — як використати енергію на користь

Хоча період і складний, є речі, які навпаки — можуть бути корисними:

Завершуйте незавершене — розгребіть старі справи, документи, архіви. Переосмислюйте: що для вас справжнє, а що — лише "гра для інших". Приймайте себе такими, як є — не ховайте свою суть. Навчіться паузам — не поспішайте діяти, дайте час ситуаціям визріти. Вивчайте минуле — це ідеальний час для аналізу старих помилок і висновків.

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