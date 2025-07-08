Ретроградний Меркурій у липні 2025 — що готує та як пережити

Ретроградний Меркурій у Леві вже близько — як пережити період
З 18 липня по 11 серпня 2025 року Меркурій буде рухатися у зворотному напрямку, перебуваючи у вогняному знаку Лева. Цей період — не просто астрологічне явище, а справжнє випробування для нашої нервової системи, стосунків, техніки й фінансів. Ретроградний Меркурій принесе хаосу наше життя певний хаос та дисбаланс. Але навіть цей час можна пережити без потрясінь та з користю.
Новини.LIVE з посиланням на Astrostyle розповідає, як ретроградний Меркурій у Леві вплине на життя, чого варто уникати, а що — навпаки, зробити, щоб привернути удачу.
Ретроградний Меркурій у Леві 2025 — як вплине та чого чекати
Період ретроградного Меркурія традиційно пов'язують із затримками, плутаниною та несподіваними труднощами у спілкуванні, техніці та документообігу. А коли цей вплив посилюється енергією Лева — очікуйте драму, перебільшення та надмірну емоційність.
Лев — знак сцени, гордості та показовості. У цьому поєднанні виникає схильність до самовихваляння, імпульсивних рішень та бажання "взяти кермо в руки" за будь-яку ціну.
Загострюється потреба бути поміченими, визнаними — і це може провокувати конфлікти. Можуть повертатися ситуації з минулого, особливо ті, де ви не почувалися визнаними або були "в тіні". Але є і гарна новина: період сприяє самоспостереженню, переосмисленню минулого і корекції курсу.
Які головні проблеми періоду ретроградного Меркурія
Цей період з 18 липня по 11 серпня здатен зірвати навіть ретельно продумані плани. Найпоширеніші проблеми:
- Збій у комунікаціях: непорозуміння, сварки, втрата контактів, невдалі переговори.
- Проблеми з технікою. Телефони, ноутбуки, авто — усе може підводити у найвідповідальніший момент.
- Затримки в поїздках та логістиці: рейси скасовують, документи губляться, навігатор веде не туди.
- Фінансові втрати: невдалі угоди, зайві витрати, обман або ілюзії.
Ретроградний Меркурій влітку 2025 — що допоможе пережити період спокійно
Астрологи радять у період літнього ретроградного Меркурія дотримуватися таких простих порад:
- Фільтруйте емоції — не реагуйте імпульсивно, особливо на провокації.
- Перевіряйте все двічі — від листів до білетів.
- Ведіть щоденник — це допоможе осмислити ситуації без емоцій.
- Відкладіть нові починання — натомість завершіть старе.
Що не можна робити під час ретроградного Меркурія у Леві
З 18 липня по 11 серпня не можна:
- укладати угоди;
- починати нові проєкти;
- запускати бізнеси або змінювати місце роботи;
- переїжджати;
- робити кардинальні зміни у зовнішності — стрижки, пластичні операції, зміну іміджу;
- купувати дорогу техніку чи авто;
- повертатися до колишніх стосунків — це може бути ілюзією;
- провокувати конфлікти — сварки цього періоду можуть мати довготривалі наслідки.
Ретроградний Меркурій влітку 2025 — як використати енергію на користь
Хоча період і складний, є речі, які навпаки — можуть бути корисними:
- Завершуйте незавершене — розгребіть старі справи, документи, архіви.
- Переосмислюйте: що для вас справжнє, а що — лише "гра для інших".
- Приймайте себе такими, як є — не ховайте свою суть.
- Навчіться паузам — не поспішайте діяти, дайте час ситуаціям визріти.
- Вивчайте минуле — це ідеальний час для аналізу старих помилок і висновків.
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