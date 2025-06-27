Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Місячний календар на липень 2025 — коли дні удачі та прибутків

Місячний календар на липень 2025 — коли дні удачі та прибутків

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 08:02
Місячний календар справ на липень 2025 — коли та що планувати, сприятливі дні
Дівчина тримає Місяць в руці. Фото: freepik.com

Липень 2025 року обіцяє бути насиченим на астрологічні події, які вплинуть на всі сфери життя — від настрою та здоров'я до фінансів і стосунків. У цей період важливо враховувати фази Місяця, адже вони, як стверджують астрологи, формують фон для прийняття рішень, реалізації планів та емоційного самопочуття. Щоб не пропустити можливості й обійти гострі кути, варто заздалегідь ознайомитися з місячним календарем. Особливо корисним він буде для тих, хто прагне знайти гармонію в повсякденному житті.

Новини.LIVE підготував для вас місячний календар на липень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні другого літнього місяця та допоможе спланувати важливі справи та події. 

Реклама
Читайте також:

Фази Місяця у липні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 9 липня;
  • Повня у знаку Козерога — 10 липня о 23:38 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 11 по 23 липня;
  • Молодик у знаку Лева —  24 липня о 22:12 за київським часом;
  • Місяць, що зростає — з 25 по 31 липня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у липні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар на липень 2025 — які дні найсприятливіші

Астрологи виокремлюють дні з потужною позитивною енергетикою, які варто використовувати максимально ефективно. У ці дати підвищується внутрішня мотивація, активізуються творчі сили та відкриваються сприятливі можливості. Все, що розпочато у сприятливі фази, має більше шансів на успіх.

У другий місяць літа найсприятливішими днями будуть:

  • 1, 2, 3 липня — чудовий початок місяця. Ідеально підходять для планування, нових починань, знайомств і ділової активності;
  • 6, 8 липня — сприятливі для рутинних справ, вирішення фінансових питань, купівлі важливих речей, планування подорожей;
  • 15, 16, 17 липня — гарний час для глибоких розмов, відновлення стосунків, духовних практик і медитацій;
  • 20, 22, 23 липня — енергія підтримує переговори, створення партнерств, творчі проєкти, укладання угод;
  • 24 липня (молодик) — сильний імпульс для перезапуску, зміни напрямку, постановки нових цілей;
  • 25, 27, 29, 30, 31 липня — дні для сміливих кроків, запуску ініціатив, відкриття бізнесу, заяв у держустановах, оновлення стилю або інвестицій у себе.

 

Місячний календар на липень 2025 — які дні найсприятливіші
Дівчина дивиться у щоденник. Фото: shutterstock.com

Коли несприятливі дні у липні 2025 року

Не менш важливо знати й про періоди, коли краще зменшити темп і проявити обережність. Ці дні краще присвятити відновленню: медитації, прогулянкам на природі, творчості без тиску та внутрішньому заземленню.

Будьте обережні у такі дати: 

  • 10 липня (повня) — підвищена емоційна чутливість. Не варто приймати серйозних рішень, краще уникати конфліктів і суперечок;
  • 12 липня — ймовірні конфлікти на побутовому та особистому рівні. Рекомендується відкласти важливі розмови, слідкувати за тоном у спілкуванні;
  • 14 липня — енергетичний спад. Можливе відчуття втоми, внутрішнього сум'яття. Уникайте перенапруги, більше відпочивайте, практикуйте м'яке прийняття себе.

 

Коли несприятливі дні у липні 2025 року
Дівчина дивиться на Місяць. Фото: shutterstock.com

Місячний календар справ на липень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31 липня.

Найкращі дати для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 3, 5, 15, 16, 23 липня.

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31 липня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31 липня.

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31 липня.

Найкращі дні для одруження: 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31 липня.

Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31 липня.

Нагадаємо, також ми писали, кому зі знаків Зодіаку липень 2025 року подарує великі прибутки

Астрологія поради липень місячний календар Молодий Місяць повня
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації