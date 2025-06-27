Місячний календар справ на липень 2025 — коли та що планувати, сприятливі дні

Дівчина тримає Місяць в руці. Фото: freepik.com

Липень 2025 року обіцяє бути насиченим на астрологічні події, які вплинуть на всі сфери життя — від настрою та здоров'я до фінансів і стосунків. У цей період важливо враховувати фази Місяця, адже вони, як стверджують астрологи, формують фон для прийняття рішень, реалізації планів та емоційного самопочуття. Щоб не пропустити можливості й обійти гострі кути, варто заздалегідь ознайомитися з місячним календарем. Особливо корисним він буде для тих, хто прагне знайти гармонію в повсякденному житті.

Новини.LIVE підготував для вас місячний календар на липень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні другого літнього місяця та допоможе спланувати важливі справи та події.

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Фази Місяця у липні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 9 липня;

— з 1 по 9 липня; Повня у знаку Козерога — 10 липня о 23:38 за Києвом;

— 10 липня о 23:38 за Києвом; Місяць, що спадає — з 11 по 23 липня;

— з 11 по 23 липня; Молодик у знаку Лева — 24 липня о 22:12 за київським часом;

— 24 липня о 22:12 за київським часом; Місяць, що зростає — з 25 по 31 липня;

— з 25 по 31 липня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: depositphotos.com

Місячний календар на липень 2025 — які дні найсприятливіші

Астрологи виокремлюють дні з потужною позитивною енергетикою, які варто використовувати максимально ефективно. У ці дати підвищується внутрішня мотивація, активізуються творчі сили та відкриваються сприятливі можливості. Все, що розпочато у сприятливі фази, має більше шансів на успіх.

У другий місяць літа найсприятливішими днями будуть:

1, 2, 3 липня — чудовий початок місяця. Ідеально підходять для планування, нових починань, знайомств і ділової активності;

— чудовий початок місяця. Ідеально підходять для планування, нових починань, знайомств і ділової активності; 6, 8 липня — сприятливі для рутинних справ, вирішення фінансових питань, купівлі важливих речей, планування подорожей;

— сприятливі для рутинних справ, вирішення фінансових питань, купівлі важливих речей, планування подорожей; 15, 16, 17 липня — гарний час для глибоких розмов, відновлення стосунків, духовних практик і медитацій;

— гарний час для глибоких розмов, відновлення стосунків, духовних практик і медитацій; 20, 22, 23 липня — енергія підтримує переговори, створення партнерств, творчі проєкти, укладання угод;

— енергія підтримує переговори, створення партнерств, творчі проєкти, укладання угод; 24 липня (молодик) — сильний імпульс для перезапуску, зміни напрямку, постановки нових цілей;

— сильний імпульс для перезапуску, зміни напрямку, постановки нових цілей; 25, 27, 29, 30, 31 липня — дні для сміливих кроків, запуску ініціатив, відкриття бізнесу, заяв у держустановах, оновлення стилю або інвестицій у себе.

Дівчина дивиться у щоденник. Фото: shutterstock.com

Коли несприятливі дні у липні 2025 року

Не менш важливо знати й про періоди, коли краще зменшити темп і проявити обережність. Ці дні краще присвятити відновленню: медитації, прогулянкам на природі, творчості без тиску та внутрішньому заземленню.

Будьте обережні у такі дати:

10 липня (повня) — підвищена емоційна чутливість. Не варто приймати серйозних рішень, краще уникати конфліктів і суперечок;

— підвищена емоційна чутливість. Не варто приймати серйозних рішень, краще уникати конфліктів і суперечок; 12 липня — ймовірні конфлікти на побутовому та особистому рівні. Рекомендується відкласти важливі розмови, слідкувати за тоном у спілкуванні;

— ймовірні конфлікти на побутовому та особистому рівні. Рекомендується відкласти важливі розмови, слідкувати за тоном у спілкуванні; 14 липня — енергетичний спад. Можливе відчуття втоми, внутрішнього сум'яття. Уникайте перенапруги, більше відпочивайте, практикуйте м'яке прийняття себе.

Дівчина дивиться на Місяць. Фото: shutterstock.com

Місячний календар справ на липень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31 липня.

Найкращі дати для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 3, 5, 15, 16, 23 липня.

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31 липня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31 липня.

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31 липня.

Найкращі дні для одруження: 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31 липня.

Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31 липня.

Нагадаємо, також ми писали, кому зі знаків Зодіаку липень 2025 року подарує великі прибутки.