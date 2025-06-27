Лунный календарь дел на июль 2025 — когда и что планировать, благоприятные дни

Девушка держит Луну в руке. Фото: freepik.com

Июль 2025 года обещает быть насыщенным на астрологические события, которые повлияют на все сферы жизни — от настроения и здоровья до финансов и отношений. В этот период важно учитывать фазы Луны, ведь они, как утверждают астрологи, формируют фон для принятия решений, реализации планов и эмоционального самочувствия. Чтобы не упустить возможности и обойти острые углы, стоит заранее ознакомиться с лунным календарем. Особенно полезным он будет для тех, кто стремится обрести гармонию в повседневной жизни.

Новини.LIVE подготовил для вас лунный календарь на июль 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни второго летнего месяца и поможет спланировать важные дела и события.

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Фазы Луны в июле 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 9 июля;

— с 1 по 9 июля; Полнолуние в знаке Козерога — 10 июля в 23:38 по Киеву;

— 10 июля в 23:38 по Киеву; Убывающая Луна — с 11 по 23 июля;

— с 11 по 23 июля; Новолуние в знаке Льва — 24 июля в 22:12 по киевскому времени;

— 24 июля в 22:12 по киевскому времени; Растущая Луна — с 25 по 31 июля;

— с 25 по 31 июля; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Различные фазы Луны. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь на июль 2025 — какие дни самые благоприятные

Астрологи выделяют дни с мощной положительной энергетикой, которые стоит использовать максимально эффективно. В эти даты повышается внутренняя мотивация, активизируются творческие силы и открываются благоприятные возможности. Все, что начато в благоприятные фазы, имеет больше шансов на успех.

Во второй месяц лета самыми благоприятными днями будут:

1, 2, 3 июля — отличное начало месяца. Идеально подходят для планирования, новых начинаний, знакомств и деловой активности;

— отличное начало месяца. Идеально подходят для планирования, новых начинаний, знакомств и деловой активности; 6, 8 июля — благоприятны для рутинных дел, решения финансовых вопросов, покупки важных вещей, планирования путешествий;

— благоприятны для рутинных дел, решения финансовых вопросов, покупки важных вещей, планирования путешествий; 15, 16, 17 июля — хорошее время для глубоких разговоров, восстановления отношений, духовных практик и медитаций;

— хорошее время для глубоких разговоров, восстановления отношений, духовных практик и медитаций; 20, 22, 23 июля — энергия поддерживает переговоры, создание партнерств, творческие проекты, заключение сделок;

— энергия поддерживает переговоры, создание партнерств, творческие проекты, заключение сделок; 24 июля (новолуние) — сильный импульс для перезапуска, смены направления, постановки новых целей;

— сильный импульс для перезапуска, смены направления, постановки новых целей; 25, 27, 29, 30, 31 июля — дни для смелых шагов, запуска инициатив, открытия бизнеса, заявлений в госучреждениях, обновления стиля или инвестиций в себя.

Девушка смотрит в ежедневник. Фото: shutterstock.com

Когда неблагоприятные дни в июле 2025 года

Не менее важно знать и о периодах, когда лучше сбавить темп и проявить осторожность. Эти дни лучше посвятить восстановлению: медитации, прогулкам на природе, творчеству без давления и внутреннему заземлению.

Будьте осторожны в такие даты:

10 июля (Полнолуние) — повышенная эмоциональная чувствительность. Не стоит принимать серьезных решений, лучше избегать конфликтов и споров;

— повышенная эмоциональная чувствительность. Не стоит принимать серьезных решений, лучше избегать конфликтов и споров; 12 июля — вероятны конфликты на бытовом и личном уровне. Рекомендуется отложить важные разговоры, следить за тоном в общении;

— вероятны конфликты на бытовом и личном уровне. Рекомендуется отложить важные разговоры, следить за тоном в общении; 14 июля — энергетический спад. Возможно ощущение усталости, внутреннего смятения. Избегайте перенапряжения, больше отдыхайте, практикуйте мягкое принятие себя.

Девушка смотрит на Луну. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь дел на июль 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31 июля.

Лучшие даты для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 3, 5, 15, 15, 16, 23 июля.

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31 июля.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31 июля.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31 июля.

Лучшие дни для бракосочетания: 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31 июля.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31 июля.

Напомним, также мы писали, кому из знаков Зодиака июль 2025 года подарит большие прибыли.