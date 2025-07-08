Ретроградный Меркурий в июле 2025 — что готовит и как пережить

Влияние ретроградного Меркурия на человека. Коллаж: Новини.LIVE

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет двигаться в обратном направлении, находясь в огненном знаке Льва. Этот период — не просто астрологическое явление, а настоящее испытание для нашей нервной системы, отношений, техники и финансов. Ретроградный Меркурий принесет в нашу жизнь определенный хаос и дисбаланс. Но даже это время можно пережить без потрясений и с пользой.

Новини.LIVE со ссылкой на Astrostyle рассказывает, как ретроградный Меркурий во Льве повлияет на жизнь, чего стоит избегать, а что — наоборот, сделать, чтобы привлечь удачу.

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Ретроградный Меркурий во Льве 2025 — как повлияет и чего ждать

Период ретроградного Меркурия традиционно связывают с задержками, путаницей и неожиданными трудностями в общении, технике и документообороте. А когда это влияние усиливается энергией Льва — ожидайте драму, преувеличения и чрезмерную эмоциональность.

Лев — знак сцены, гордости и показательности. В этом сочетании возникает склонность к самовосхвалению, импульсивным решениям и желанию "взять руль в руки" любой ценой.

Обостряется потребность быть замеченными, признанными — и это может провоцировать конфликты. Могут возвращаться ситуации из прошлого, особенно те, где вы не чувствовали себя признанными или были "в тени". Но есть и хорошая новость: период способствует самонаблюдению, переосмыслению прошлого и коррекции курса.

Яркий Меркурий во время ретроградного движения. Фото: usatoday.com

Какие главные проблемы периода ретроградного Меркурия

Этот период с 18 июля по 11 августа способен сорвать даже тщательно продуманные планы. Самые распространенные проблемы:

Сбой в коммуникациях: недоразумения, ссоры, потеря контактов, неудачные переговоры. Проблемы с техникой. Телефоны, ноутбуки, авто — все может подводить в самый ответственный момент. Задержки в поездках и логистике: рейсы отменяют, документы теряются, навигатор ведет не туда. Финансовые потери: неудачные сделки, лишние расходы, обман или иллюзии.

Влияние ретроградного Меркурия на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий летом 2025 — что поможет пережить период спокойно

Астрологи советуют в период летнего ретроградного Меркурия придерживаться таких простых советов:

Фильтруйте эмоции — не реагируйте импульсивно, особенно на провокации. Проверяйте все дважды — от писем до билетов. Ведите дневник — это поможет осмыслить ситуации без эмоций. Отложите новые начинания — вместо этого завершите старое.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия во Льве

С 18 июля по 11 августа нельзя:

заключать сделки;

начинать новые проекты;

запускать бизнесы или менять место работы;

переезжать;

делать кардинальные изменения во внешности — стрижки, пластические операции, смену имиджа;

покупать дорогую технику или авто;

возвращаться к прежним отношениям — это может быть иллюзией;

провоцировать конфликты — ссоры этого периода могут иметь долговременные последствия.

Влияние ретроградного Меркурия на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий летом 2025 — как использовать энергию на пользу

Хотя период и сложный, есть вещи, которые наоборот — могут быть полезными:

Завершайте незавершенное — разгребите старые дела, документы, архивы. Переосмысливайте: что для вас настоящее, а что — лишь "игра для других". Принимайте себя такими, как есть — не прячьте свою суть. Научитесь паузам — не спешите действовать, дайте время ситуациям вызреть. Изучайте прошлое — это идеальное время для анализа старых ошибок и выводов.

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