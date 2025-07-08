Ретроградный Меркурий в июле 2025 — что готовит и как пережить

Ретроградный Меркурий во Льве уже близко — как пережить период
С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет двигаться в обратном направлении, находясь в огненном знаке Льва. Этот период — не просто астрологическое явление, а настоящее испытание для нашей нервной системы, отношений, техники и финансов. Ретроградный Меркурий принесет в нашу жизнь определенный хаос и дисбаланс. Но даже это время можно пережить без потрясений и с пользой.
Новини.LIVE со ссылкой на Astrostyle рассказывает, как ретроградный Меркурий во Льве повлияет на жизнь, чего стоит избегать, а что — наоборот, сделать, чтобы привлечь удачу.
Ретроградный Меркурий во Льве 2025 — как повлияет и чего ждать
Период ретроградного Меркурия традиционно связывают с задержками, путаницей и неожиданными трудностями в общении, технике и документообороте. А когда это влияние усиливается энергией Льва — ожидайте драму, преувеличения и чрезмерную эмоциональность.
Лев — знак сцены, гордости и показательности. В этом сочетании возникает склонность к самовосхвалению, импульсивным решениям и желанию "взять руль в руки" любой ценой.
Обостряется потребность быть замеченными, признанными — и это может провоцировать конфликты. Могут возвращаться ситуации из прошлого, особенно те, где вы не чувствовали себя признанными или были "в тени". Но есть и хорошая новость: период способствует самонаблюдению, переосмыслению прошлого и коррекции курса.
Какие главные проблемы периода ретроградного Меркурия
Этот период с 18 июля по 11 августа способен сорвать даже тщательно продуманные планы. Самые распространенные проблемы:
- Сбой в коммуникациях: недоразумения, ссоры, потеря контактов, неудачные переговоры.
- Проблемы с техникой. Телефоны, ноутбуки, авто — все может подводить в самый ответственный момент.
- Задержки в поездках и логистике: рейсы отменяют, документы теряются, навигатор ведет не туда.
- Финансовые потери: неудачные сделки, лишние расходы, обман или иллюзии.
Ретроградный Меркурий летом 2025 — что поможет пережить период спокойно
Астрологи советуют в период летнего ретроградного Меркурия придерживаться таких простых советов:
- Фильтруйте эмоции — не реагируйте импульсивно, особенно на провокации.
- Проверяйте все дважды — от писем до билетов.
- Ведите дневник — это поможет осмыслить ситуации без эмоций.
- Отложите новые начинания — вместо этого завершите старое.
Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия во Льве
С 18 июля по 11 августа нельзя:
- заключать сделки;
- начинать новые проекты;
- запускать бизнесы или менять место работы;
- переезжать;
- делать кардинальные изменения во внешности — стрижки, пластические операции, смену имиджа;
- покупать дорогую технику или авто;
- возвращаться к прежним отношениям — это может быть иллюзией;
- провоцировать конфликты — ссоры этого периода могут иметь долговременные последствия.
Ретроградный Меркурий летом 2025 — как использовать энергию на пользу
Хотя период и сложный, есть вещи, которые наоборот — могут быть полезными:
- Завершайте незавершенное — разгребите старые дела, документы, архивы.
- Переосмысливайте: что для вас настоящее, а что — лишь "игра для других".
- Принимайте себя такими, как есть — не прячьте свою суть.
- Научитесь паузам — не спешите действовать, дайте время ситуациям вызреть.
- Изучайте прошлое — это идеальное время для анализа старых ошибок и выводов.
Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в период июльского полнолуния, и как Луна в Козероге повлияет на нашу жизнь.
Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на июль 2025 года, который поможет не пропустить самые благоприятные даты второго месяца лета.
Читайте Новини.LIVE!