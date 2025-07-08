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Главная Праздники Ретроградный Меркурий во Льве уже близко — как пережить период

Ретроградный Меркурий во Льве уже близко — как пережить период

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Дата публикации 8 июля 2025 20:13
Ретроградный Меркурий в июле 2025 — что готовит и как пережить
Влияние ретроградного Меркурия на человека. Коллаж: Новини.LIVE

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий будет двигаться в обратном направлении, находясь в огненном знаке Льва. Этот период — не просто астрологическое явление, а настоящее испытание для нашей нервной системы, отношений, техники и финансов. Ретроградный Меркурий принесет в нашу жизнь определенный хаос и дисбаланс. Но даже это время можно пережить без потрясений и с пользой.

Новини.LIVE со ссылкой на Astrostyle рассказывает, как ретроградный Меркурий во Льве повлияет на жизнь, чего стоит избегать, а что — наоборот, сделать, чтобы привлечь удачу.

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Ретроградный Меркурий во Льве 2025 — как повлияет и чего ждать

Период ретроградного Меркурия традиционно связывают с задержками, путаницей и неожиданными трудностями в общении, технике и документообороте. А когда это влияние усиливается энергией Льва — ожидайте драму, преувеличения и чрезмерную эмоциональность.

Лев — знак сцены, гордости и показательности. В этом сочетании возникает склонность к самовосхвалению, импульсивным решениям и желанию "взять руль в руки" любой ценой.

Обостряется потребность быть замеченными, признанными — и это может провоцировать конфликты. Могут возвращаться ситуации из прошлого, особенно те, где вы не чувствовали себя признанными или были "в тени". Но есть и хорошая новость: период способствует самонаблюдению, переосмыслению прошлого и коррекции курса.

 

Ретроградный Меркурий во Льве 2025 — как повлияет и чего ждать
Яркий Меркурий во время ретроградного движения. Фото: usatoday.com

Какие главные проблемы периода ретроградного Меркурия

Этот период с 18 июля по 11 августа способен сорвать даже тщательно продуманные планы. Самые распространенные проблемы:

  1. Сбой в коммуникациях: недоразумения, ссоры, потеря контактов, неудачные переговоры.
  2. Проблемы с техникой. Телефоны, ноутбуки, авто — все может подводить в самый ответственный момент.
  3. Задержки в поездках и логистике: рейсы отменяют, документы теряются, навигатор ведет не туда.
  4. Финансовые потери: неудачные сделки, лишние расходы, обман или иллюзии.

 

Ретроградный Меркурий летом 2025 — что поможет пережить период спокойно
Влияние ретроградного Меркурия на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий летом 2025 — что поможет пережить период спокойно

Астрологи советуют в период летнего ретроградного Меркурия придерживаться таких простых советов:

  1. Фильтруйте эмоции — не реагируйте импульсивно, особенно на провокации.
  2. Проверяйте все дважды — от писем до билетов.
  3. Ведите дневник — это поможет осмыслить ситуации без эмоций.
  4. Отложите новые начинания — вместо этого завершите старое.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия во Льве

С 18 июля по 11 августа нельзя:

  • заключать сделки;
  • начинать новые проекты;
  • запускать бизнесы или менять место работы;
  • переезжать;
  • делать кардинальные изменения во внешности — стрижки, пластические операции, смену имиджа;
  • покупать дорогую технику или авто;
  • возвращаться к прежним отношениям — это может быть иллюзией;
  • провоцировать конфликты — ссоры этого периода могут иметь долговременные последствия.

 

Ретроградный Меркурий летом 2025 — как использовать энергию на пользу
Влияние ретроградного Меркурия на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий летом 2025 — как использовать энергию на пользу

Хотя период и сложный, есть вещи, которые наоборот — могут быть полезными:

  1. Завершайте незавершенное — разгребите старые дела, документы, архивы.
  2. Переосмысливайте: что для вас настоящее, а что — лишь "игра для других".
  3. Принимайте себя такими, как есть — не прячьте свою суть.
  4. Научитесь паузам — не спешите действовать, дайте время ситуациям вызреть.
  5. Изучайте прошлое — это идеальное время для анализа старых ошибок и выводов.

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в период июльского полнолуния, и как Луна в Козероге повлияет на нашу жизнь.

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на июль 2025 года, который поможет не пропустить самые благоприятные даты второго месяца лета.

Астрология советы ретроградный Меркурий знаки Зодиака июль запреты
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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