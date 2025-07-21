Який знак Зодіаку отримає унікальний шанс до кінця липня 2025 вперше за 84 роки

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

До кінця липня 2025 року один знак Зодіаку отримає унікальний шанс, який трапляється лише раз на 84 роки. Усе завдяки двом планетам — Урану, який відповідає за глибинні трансформації, прориви та несподівані зміни, а також Венері, що активізує соціальну сферу, привабливість і харизму.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто зі знаків Зодіаку розпочне дивовижний період, що відкриє нову еру та подарує шанс змінити усе життя.

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Яскраві зміни очікують тих, хто народився під знаком Близнюки. За словами астролога Кімберлі Кастанья, 7 липня Уран, планета несподіваних змін і внутрішніх проривів, увійшов саме у знак Близнюків — уперше з 1940-х років. Це запускає семирічний цикл трансформацій. І хоча повна дія планети розгорнеться поступово, перші потужні зрушення відчутні вже зараз.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Чому липень такий важливий?

До кінця липня 2025 року Близнюки можуть вже спостерігати яскраві зміни — завдяки Венері, яка теж перебуває в цьому знаку. Саме поєднання енергії Урана й Венери створює унікальні умови для розвитку, популярності, покращення особистих та ділових стосунків.

Астрологиня наголошує, ваша енергія зараз притягує людей, ви легко справляєте враження, а будь-яка взаємодія — залишає післясмак. Цей період — не просто сприятливий. Це — оновлення на глибинному рівні. Уран руйнує застарілі уявлення, відкриваючи простір для нового "я".

Юпітер, що нещодавно перебував у вашому знаку, уже дав поштовх — а тепер Уран розширює ці горизонти. На додачу, Юпітер перейшов у Рака, де впливає на фінансову сферу. Це означає: дохід може зрости, з'являться нові джерела прибутку та можливості зміцнити матеріальну базу. Ваше завдання — діяти.

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