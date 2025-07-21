Який знак Зодіаку отримає унікальний шанс до кінця липня 2025 вперше за 84 роки

Вперше за 84 роки — один знак Зодіаку отримає унікальний шанс
До кінця липня 2025 року один знак Зодіаку отримає унікальний шанс, який трапляється лише раз на 84 роки. Усе завдяки двом планетам — Урану, який відповідає за глибинні трансформації, прориви та несподівані зміни, а також Венері, що активізує соціальну сферу, привабливість і харизму.
Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто зі знаків Зодіаку розпочне дивовижний період, що відкриє нову еру та подарує шанс змінити усе життя.
Знак Зодіаку, який отримає унікальний шанс до кінця липня 2025
Яскраві зміни очікують тих, хто народився під знаком Близнюки. За словами астролога Кімберлі Кастанья, 7 липня Уран, планета несподіваних змін і внутрішніх проривів, увійшов саме у знак Близнюків — уперше з 1940-х років. Це запускає семирічний цикл трансформацій. І хоча повна дія планети розгорнеться поступово, перші потужні зрушення відчутні вже зараз.
Чому липень такий важливий?
До кінця липня 2025 року Близнюки можуть вже спостерігати яскраві зміни — завдяки Венері, яка теж перебуває в цьому знаку. Саме поєднання енергії Урана й Венери створює унікальні умови для розвитку, популярності, покращення особистих та ділових стосунків.
Астрологиня наголошує, ваша енергія зараз притягує людей, ви легко справляєте враження, а будь-яка взаємодія — залишає післясмак. Цей період — не просто сприятливий. Це — оновлення на глибинному рівні. Уран руйнує застарілі уявлення, відкриваючи простір для нового "я".
Юпітер, що нещодавно перебував у вашому знаку, уже дав поштовх — а тепер Уран розширює ці горизонти. На додачу, Юпітер перейшов у Рака, де впливає на фінансову сферу. Це означає: дохід може зрости, з'являться нові джерела прибутку та можливості зміцнити матеріальну базу. Ваше завдання — діяти.
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Нагадаємо, ми писали, хто саме з китайських знаків Зодіаку розбагатіє до кінця липня.
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