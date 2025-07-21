Какой знак Зодиака получит уникальный шанс до конца июля 2025 впервые за 84 года

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

До конца июля 2025 года один знак Зодиака получит уникальный шанс, который случается лишь раз в 84 года. Все благодаря двум планетам — Урану, который отвечает за глубинные трансформации, прорывы и неожиданные изменения, а также Венере, активизирующей социальную сферу, привлекательность и харизму.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто из знаков Зодиака начнет удивительный период, который откроет новую эру и подарит шанс изменить всю жизнь.

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Знак Зодиака, который получит уникальный шанс до конца июля 2025

Яркие перемены ожидают тех, кто родился под знаком Близнецы. По словам астролога Кимберли Кастанья, 7 июля Уран, планета неожиданных изменений и внутренних прорывов, вошел именно в знак Близнецов — впервые с 1940-х годов. Это запускает семилетний цикл трансформаций. И хотя полное действие планеты развернется постепенно, первые мощные сдвиги ощутимы уже сейчас.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Почему июль так важен?

К концу июля 2025 года Близнецы могут уже наблюдать яркие изменения — благодаря Венере, которая тоже находится в этом знаке. Именно сочетание энергии Урана и Венеры создает уникальные условия для развития, популярности, улучшения личных и деловых отношений.

Астролог отмечает, ваша энергия сейчас притягивает людей, вы легко производите впечатление, а любое взаимодействие — оставляет послевкусие. Этот период — не просто благоприятный. Это — обновление на глубинном уровне. Уран разрушает устаревшие представления, открывая пространство для нового "я".

Юпитер, недавно находившийся в вашем знаке, уже дал толчок, а теперь Уран расширяет эти горизонты. В дополнение, Юпитер перешел в Рака, где влияет на финансовую сферу. Это значит: доход может вырасти, появятся новые источники дохода и возможности укрепить материальную базу. Ваша задача — действовать.

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Напомним, мы писали, кто именно из китайских знаков Зодиака разбогатеет до конца июля.