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Головна Свята Один знак Зодіаку потрапить до виру змін у ретроградний Меркурій

Один знак Зодіаку потрапить до виру змін у ретроградний Меркурій

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 07:23
Ретроградний Меркурій у Леві 2025 — який знак Зодіаку опиниться у вирі змін
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій, який ййтиме з 18 липня по 11 серпня у знаку Лева, стане часом затримок, складних ситуацій та випробувань. Але це також період переосмислення, трансформацій та несподіваних поворотів. Особливо відчутними зміни будуть для одного знаку Зодіаку.   

Кому зі знаків Зодіаку ретроградний Меркурій принесе  кардинальні зміни, читайте у точному астрологічному прогнозі. 

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Цього разу у фокусі опинилися Леви. Оскільки ретроградний Меркурій проходить саме через ваш знак, Всесвіт підштовхуватиме зупинитися, переглянути свої рішення та поглянути на життя під новим кутом. 

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Якому знаку Зодіаку ретроградний Меркурій у Леві принесе кардинальні зміни у життя — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Як прогнозують астрологи, попереду Левів чекають кардинальні зміни у справах, стосунках та самосприйнятті. Щось із минулого раптово повернеться.

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Водночас зірки попереджають, вас можуть накрити сумніви, затримки, емоційні гойдалки, але це лише сигнали, що настав час оновити своє життя. Уникайте імпульсивних рішень, особливо у фінансах чи любові. Замість того краще обміркуйте кожен крок, перейдіть у режим аналізу та глибоких розмов.

Пам'ятайте, ретроградний Меркурій — не ворог, а шанс. Протягом цього періоду дайте собі час на переоцінку, завершення старих справ і внутрішнє оновлення.

Раніше ми розповідали, який знак Зодіаку знайде душевний спокій у ретроградний Меркурій.

Нагадаємо, ми ділилися, на які знаки Зодіаку чекають складні випробування у ретроградний Сатурн.

Також ми писали, які знаки Зодіаку відкриють нову главу життя вже в середині липня.

гороскоп прогнози Астрологія зміни ретроградний Меркурій знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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