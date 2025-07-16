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Головна Свята Ретроградний Сатурн випробує на міцність чотири знаки Зодіаку

Ретроградний Сатурн випробує на міцність чотири знаки Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 10:03
Ретроградний Сатурн 2025 — які знаки Зодіаку пройдуть через випробування
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

З 13 липня по 28 листопада 2025 року Сатурн перебуватиме у ретроградному русі, перебуваючи під впливом знаку Овна. Це важливий астрологічний період, адже шоста від Сонця планета символізує карму і вважається нашим небесним вихователем, що вчить самодисципліні, терпінню та відповідальності. Коли він рухається назад, ми можемо стикатися із випробуваннями. Особливо відчутно це буде для чотирьох знаків Зодіаку.

Хто опиниться під прицілом "планети вчителя" — Новини.LIVE розповідає з посиланням на People.com.

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Знаки Зодіаку, на які чекають складні випробування у ретроградний Сатурн

Овен

Для Овнів цей період може стати справжнім викликом. Усе, що стосується особистісного росту, самооцінки та лідерства, буде перевірено на міцність. Якщо ви діяли на автоматі або намагалися вражати інших замість бути собою — настав час переглянути свої мотиви. У ретроградний Сатурн обирайте обдумані дії, будьте чесні із собою на шляху до цілей.

 

Яким знакам Зодіаку ретроградний Сатурн 2025 року принесе серйозні випробування — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Рак

У цей період особливо чутливою для Раків буде сфера кар'єри. Ви можете відчути, ніби прогресу немає, а авторитет — під загрозою. Це не час для амбіційних стрибків уперед, а момент, коли потрібно зробити крок назад і переглянути свої професійні пріоритети. З 13 липня по 28 листопада фокусуйтесь на довготривалих цілях, не поспішайте доводити щось іншим — доведіть собі, що йдете правильним шляхом.

 

Яким знакам Зодіаку ретроградний Сатурн 2025 року принесе серйозні випробування — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Скорпіон

Скорпіони можуть зіткнутись із труднощами в повсякденних справах — рутина, здоров'я, робочі обов'язки. Сатурн у ретроградній фазі перевірятиме, наскільки збалансованим є ваш ритм життя. Якщо ви працюєте на знос або нехтуєте власним добробутом — чекати доведеться несподіваних "зупинок", аби змусити вас подбати про себе. Створіть чіткий графік, навчіться делегувати та відновлюйтесь, коли відчуваєте втому.

 

Яким знакам Зодіаку ретроградний Сатурн 2025 року принесе серйозні випробування — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Риби

Фінанси та самооцінка — ось головні теми для Риб під час ретроградного Сатурна. Ви можете раптово усвідомити, що ваша система цінностей потребує оновлення. Астрологи кажуть, настав час сформулювати чіткі фінансові цілі, переглянути витрати та навчитися бачити власну цінність не лише через гроші.

 

Яким знакам Зодіаку ретроградний Сатурн 2025 року принесе серйозні випробування — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, який знак Зодіаку знайде душевний спокій у ретроградний Меркурій, який пройде з 17 липня по 11 серпня.

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку відкриють нову главу життя вже в середині липня.

Також ми ділилися, яким знакам Зодіаку новий тиждень з 14 по 20 липня принесе неймовірний успіх.

гороскоп прогнози Астрологія Сатурн знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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