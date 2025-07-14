Яким знакам Зодіаку тиждень з 14 по 20 липня принесе успіх — гороскоп

Гороскоп для шістьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень, з 14 по 20 липня, готує надзвичайно приємні сюрпризи шести знакам Зодіаку. Саме зараз для них настає ідеальний момент для нових починань, фінансових проривів та особистісного зростання.

Кому зі знаків Зодіаку новий тиждень з 14 по 20 липня 2025 року принесе фантастичний успіх, читайте далі у точному астрологічному прогнозі.

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Знаки Зодіаку, яким тиждень принесе успіх

Овен

Цей тиждень подарує Овнам шалений прорив у кар'єрі. Астрологи прогнозують можливість отримати підвищення, вигідну пропозицію чи підтримку впливової особи. Вам буде легко знаходити спільну мову з людьми, тож не зволікайте — домовляйтесь про важливе, подавайте заявки, презентуйте ідеї.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Близнюки

Близнюкам слід розраховувати на велику удачу в фінансовій сфері. Можливий неочікуваний прибуток, вдала покупка або пропозиція, яка змінить ваше ставлення до грошей. Важливо бути уважними до деталей — дрібниця може стати ключем до великого успіху.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Лев

Леви цього тижня буквально сяятимуть. Це час везіння та особистої перемоги. Вас помітять, оцінять і підтримають. Успіх супроводжуватиме як у роботі, так і в особистих справах. Астрологи радять не сидіти в тіні — проявляйте ініціативу.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Терези

У Терезів настає чудовий період, щоб налагодити стосунки, неважливо, чи то з коханою людиною, чи то з родичем або колегою. Гармонія, на яку ви так довго чекали, стане реальністю. Ваша дипломатичність і доброзичливість нарешті дадуть плоди. Не бійтеся першими зробити крок — вас зрозуміють і підтримають.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Стрілець

Для Стрільців новий тиждень стане часом особистих звершень. Ви зможете реалізувати те, що відкладали місяцями. Внутрішня енергія зростатиме, а мотивація підштовхуватиме до конкретних дій. Астрологи наголошують: зараз сприятливий момент для розвитку талантів, навчання або зміни напрямку діяльності.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Риби

Фантастичний успіх чекає на Риб у творчих і емоційних проявах. Період з 14 по 20 липня подарує особливе натхнення. Ви зможете вразити інших своїми ідеями, знайти нове джерело доходу або зміцнити душевну рівновагу.

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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