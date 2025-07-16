Ретроградный Сатурн 2025 — какие знаки Зодиака пройдут через испытания

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

С 13 июля по 28 ноября 2025 года Сатурн будет находиться в ретроградном движении, находясь под влиянием знака Овна. Это важный астрологический период, ведь шестая от Солнца планета символизирует карму и считается нашим небесным воспитателем, который учит самодисциплине, терпению и ответственности. Когда он движется назад, мы можем сталкиваться с испытаниями. Особенно ощутимо это будет для четырех знаков Зодиака.

Кто окажется под прицелом "планеты учителя" — Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на People.com.

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Овен

Для Овнов этот период может стать настоящим вызовом. Все, что касается личностного роста, самооценки и лидерства, будет проверено на прочность. Если вы действовали на автомате или пытались поражать других вместо того, чтобы быть собой — пришло время пересмотреть свои мотивы. В ретроградный Сатурн выбирайте обдуманные действия, будьте честны с собой на пути к целям.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Рак

В этот период особенно чувствительной для Раков будет сфера карьеры. Вы можете почувствовать, будто прогресса нет, а авторитет — под угрозой. Это не время для амбициозных прыжков вперед, а момент, когда нужно сделать шаг назад и пересмотреть свои профессиональные приоритеты. С 13 июля по 28 ноября фокусируйтесь на долговременных целях, не спешите доказывать что-то другим — докажите себе, что идете правильным путем.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с трудностями в повседневных делах — рутина, здоровье, рабочие обязанности. Сатурн в ретроградной фазе будет проверять, насколько сбалансированным является ваш ритм жизни. Если вы работаете на износ или пренебрегаете собственным благосостоянием — ждать придется неожиданных "остановок", чтобы заставить вас позаботиться о себе. Создайте четкий график, научитесь делегировать и восстанавливайтесь, когда чувствуете усталость.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Рыбы

Финансы и самооценка — вот главные темы для Рыб во время ретроградного Сатурна. Вы можете внезапно осознать, что ваша система ценностей нуждается в обновлении. Астрологи говорят, пришло время сформулировать четкие финансовые цели, пересмотреть расходы и научиться видеть собственную ценность не только через деньги.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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