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Главная Праздники Один знак Зодиака попадет в омут перемен в ретроградный Меркурий

Один знак Зодиака попадет в омут перемен в ретроградный Меркурий

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Дата публикации 17 июля 2025 07:23
Ретроградный Меркурий во Льве 2025 — какой знак Зодиака окажется в водовороте перемен
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий, который будет идти с 18 июля по 11 августа в знаке Льва, станет временем задержек, сложных ситуаций и испытаний. Но это также период переосмысления, трансформаций и неожиданных поворотов. Особенно ощутимыми изменения будут для одного знака Зодиака.

Кому из знаков Зодиака ретроградный Меркурий принесет кардинальные перемены, читайте в точном астрологическом прогнозе.

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На этот раз в фокусе оказались Львы. Поскольку ретроградный Меркурий проходит именно через ваш знак, Вселенная будет подталкивать остановиться, пересмотреть свои решения и взглянуть на жизнь под новым углом.

 

Какому знаку Зодиака ретроградный Меркурий во Льве принесет кардинальные изменения в жизни — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Как прогнозируют астрологи, впереди Львов ждут кардинальные изменения в делах, отношениях и самовосприятии. Что-то из прошлого внезапно вернется.

В то же время звезды предупреждают, вас могут накрыть сомнения, задержки, эмоциональные качели, но это лишь сигналы, что пришло время обновить свою жизнь. Избегайте импульсивных решений, особенно в финансах или любви. Вместо этого лучше обдумайте каждый шаг, перейдите в режим анализа и глубоких разговоров.

Помните, ретроградный Меркурий — не враг, а шанс. В течение этого периода дайте себе время на переоценку, завершение старых дел и внутреннее обновление.

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака обретет душевный покой в ретроградный Меркурий.

Напомним, мы делились, какие знаки Зодиака ждут сложные испытания в ретроградный Сатурн.

Также мы писали, какие знаки Зодиака откроют новую главу жизни уже в середине июля.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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