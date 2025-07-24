Китайський гороскоп на серпень 2025 — які знаки Зодіаку зустрінуть важливі зміни

Гороскоп для китайських знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Китайський гороскоп на серпень 2025 року відкриває завісу майбутнього — для п'ятьох знаків Зодіаку останній місяць літа стане справжнім поворотним моментом. Для когось доля готує підйом кар'єрними сходами, комусь несе внутрішні трансформації, для інших — нові стосунки та розуміння власного шляху.

Хто саме з китайських знаків Зодіаку опиниться у центрі цих доленосних процесів — дізнавайтесь далі в астрологічному прогнозі.

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Дракон

Для Драконів серпень стане періодом перезавантаження. Зміни торкнуться одразу кількох сфер життя: робота, стосунки, навіть внутрішній світ. Можливі несподівані новини, які змусять переглянути життєві пріоритети. Не чиніть опір новому, бо саме зараз доля підкидає вам шанс зробити потужний стрибок уперед. У середині місяця варто ухвалити рішення, яке давно відкладалося.

Бик

Для тих, хто народився під знаком Бика, серпень стане справжнім періодом внутрішньої революції. З'явиться потреба змінити стиль життя, звички, а подекуди й коло спілкування. Не бійтеся залишати токсичне минуле за плечима. У фінансовому плані можливі приємні сюрпризи, особливо у другій половині місяця. Головне — не знецінювати власні досягнення.

Півень

Півні відчують, як події прискорюються, а можливостей стає більше. Китайський гороскоп обіцяє цьому знакові зустрічі, вигідні пропозиції та несподівану підтримку. Якщо давно планували старт власного проєкту — настав час зробити перший крок. У серпні зміни будуть позитивними, але потребуватимуть активних дій. Пасивність — ваш головний ворог.

Змія

Для Змій останній місяць літа стане часом емоційних відкриттів. На перший план вийдуть стосунки — як романтичні, так і родинні. Можлива поява нової людини, яка змінить ваше уявлення про любов і близькість. Якщо ви у стосунках — не ігноруйте розмови, які давно потрібно було провести. Зміни торкнуться і самооцінки: зросте впевненість у собі, що відкриє нові горизонти в інших сферах життя.

Кролик

Для Кроликів серпень 2025 року підготував нові професійні горизонти. Це може бути раптова зміна роботи, підвищення або запрошення до нового проєкту. Якщо ви давно відчуваєте застій — саме час діяти. Не можна боятися ризикувати, особливо в питаннях кар'єрного зростання. Успіх залежить від здатності ухвалювати сміливі рішення. Зміни вже на порозі — відчиніть їм двері.

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