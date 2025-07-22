Китайський гороскоп 2025 — яким знакам останній тиждень липня несе процвітання

Китайський гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Останній тиждень липня 2025 року готує надзвичайно приємні несподіванки для трьох представників східного гороскопу. У період з 21 по 27 липня зірки подарують їм нові можливості — у фінансах, особистому розвитку чи просто у внутрішній рівновазі. Також на ці знаки Зодіаку чекають переломні моменти, що допоможуть позбутися зайвого й нарешті відчути себе на своєму місці.

Кому китайський гороскоп в останній тиждень липня обіцяє справжній шанс на процвітання, пише РБК-Україна.

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Кролик

Для Кролика цей тиждень може стати справжнім ковтком свіжого повітря. Саме зараз ідеальний момент, щоб перезавантажитися, переглянути бюджет і позбутися зайвих витрат. Особливу увагу зверніть на 26 липня — цей день варто присвятити фінансовому плануванню. Зірки радять не проґавити шанс на невеличкий відпочинок або зміну звичного ритму.

Дракон

Тиждень ідеально підходить для особистого оновлення та нового погляду на майбутнє. Починаючи з 22 липня, Дракони можуть відчути справжній емоційний прорив. Інтуїція стане вашим найкращим союзником — особливо в грошових питаннях. 24 липня варто зробити важливий крок — попрощатися з тим, що тягне назад. Не ігноруйте внутрішній голос, навіть якщо логіка підказує інше.

Півень

Півні цього тижня можуть показати себе з найкращого боку. Щодня ви відчуватимете внутрішню гармонію й стабільність. А ваші вміння, креатив і аналітичне мислення вийдуть на передній план. 27 липня стане піковим днем — можливе важливе усвідомлення або несподівана новина, яка надихне на нові звершення. Не пропустіть цю дату — вона може стати поворотною для вашого професійного майбутнього.

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