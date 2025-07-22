Китайский гороскоп 2025 — каким знакам последняя неделя июля несет процветание

Китайский гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Последняя неделя июля 2025 года готовит чрезвычайно приятные неожиданности для трех представителей восточного гороскопа. В период с 21 по 27 июля звезды подарят им новые возможности — в финансах, личном развитии или просто во внутреннем равновесии. Также эти знаки Зодиака ждут переломные моменты, которые помогут избавиться от лишнего и наконец почувствовать себя на своем месте.

Кому китайский гороскоп в последнюю неделю июля обещает настоящий шанс на процветание, пишет РБК-Украина.

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Кролик

Для Кролика эта неделя может стать настоящим глотком свежего воздуха. Именно сейчас идеальный момент, чтобы перезагрузиться, пересмотреть бюджет и избавиться от лишних трат. Особое внимание обратите на 26 июля — этот день стоит посвятить финансовому планированию. Звезды советуют не упустить шанс на небольшой отдых или смену привычного ритма.

Дракон

Неделя идеально подходит для личного обновления и нового взгляда на будущее. Начиная с 22 июля, Драконы могут почувствовать настоящий эмоциональный прорыв. Интуиция станет вашим лучшим союзником — особенно в денежных вопросах. 24 июля стоит сделать важный шаг — попрощаться с тем, что тянет назад. Не игнорируйте внутренний голос, даже если логика подсказывает другое.

Петух

Петухи на этой неделе могут показать себя с лучшей стороны. Каждый день вы будете чувствовать внутреннюю гармонию и стабильность. А ваши умения, креатив и аналитическое мышление выйдут на передний план. 27 июля станет пиковым днем — возможно важное осознание или неожиданная новость, которая вдохновит на новые свершения. Не упустите эту дату — она может стать поворотной для вашего профессионального будущего.

Ранее мы рассказывали, кто именно из китайских знаков Зодиака разбогатеет до конца июля.

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