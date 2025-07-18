Китайський гороскоп — які знаки Зодіаку чекає шалений прорив до кінця липня 2025 року

Гороскоп для чотирьох китайських знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Більша частина липня вже минула, але для деяких знаків Зодіаку за китайським гороскопом все тільки розпочинається. Останні тижні місяця можуть виявитися по-справжньому дивовижними — на них чекають успіхи у кар'єрі, фінансах, особистому житті та навіть внутрішньому зростанні.

На які китайські знаки Зодіаку чекає шалений прорив до кінця липня, читайте далі у точному прогнозі Новини.LIVE.

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Дракон

До кінця липня представників цього знаку чекають значні досягнення у професійній сфері. Це ідеальний час для реалізації проєктів, які довго не рушали з місця. Можливі підвищення, нова посада або розширення бізнесу. Астрологи радять: якщо вам надходить цікава пропозиція — не відмовляйтесь, навіть якщо вона здається ризикованою.

Щур

Для народжених у рік Щура липень стане моментом прориву в особистих справах та внутрішній трансформації. Все, що раніше здавалося заплутаним або безперспективним, почне вимальовуватися в зрозумілу картину. Можливе примирення, новий роман або важлива розмова, яка змінить ваше бачення ситуації. Астрологи радять: дослухайтесь до інтуїції — саме вона приведе вас до правильного рішення.

Півень

У Півнів липень 2025 року стане періодом різкого прориву у фінансах. Очікується несподіваний прибуток, підписання вигідного контракту, бонуси, премії або надходження від старих знайомств. Якщо давно мріяли про зміну джерела доходу — саме час діяти. Астрологи підкреслюють: успіх прийде до тих, хто вміє поєднувати холодний розрахунок із натхненням.

Раніше ми розповідали, хто саме з китайських знаків Зодіаку розбагатіє до кінця липня.

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