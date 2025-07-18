Китайский гороскоп — какие знаки Зодиака ждет безумный прорыв к концу июля 2025 года

Гороскоп для четырех китайских знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Большая часть июля уже прошла, но для некоторых знаков Зодиака по китайскому гороскопу все только начинается. Последние недели месяца могут оказаться по-настоящему удивительными — их ждут успехи в карьере, финансах, личной жизни и даже внутреннем росте.

Какие китайские знаки Зодиака ждет безумный прорыв до конца июля, читайте далее в точном прогнозе Новини.LIVE.

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Дракон

До конца июля представителей этого знака ждут значительные достижения в профессиональной сфере. Это идеальное время для реализации проектов, которые долго не двигались с места. Возможны повышение, новая должность или расширение бизнеса. Астрологи советуют: если вам поступает интересное предложение — не отказывайтесь, даже если оно кажется рискованным.

Крыса

Для рожденных в год Крысы июль станет моментом прорыва в личных делах и внутренней трансформации. Все, что раньше казалось запутанным или бесперспективным, начнет вырисовываться в понятную картину. Возможно примирение, новый роман или важный разговор, который изменит ваше видение ситуации. Астрологи советуют: прислушайтесь к интуиции — именно она приведет вас к правильному решению.

Петух

У Петухов июль 2025 года станет периодом резкого прорыва в финансах. Ожидается неожиданная прибыль, подписание выгодного контракта, бонусы, премии или поступления от старых знакомств. Если давно мечтали о смене источника дохода — самое время действовать. Астрологи подчеркивают: успех придет к тем, кто умеет сочетать холодный расчет с вдохновением.

Ранее мы рассказывали, кто именно из китайских знаков Зодиака разбогатеет до конца июля.

Напомним, также мы делились, какие знаки Зодиака откроют новую главу жизни уже в середине июля.