Повня 9 серпня 2025 — які знаки Зодіаку переживуть глибокі зміни

Наближається потужна енергетична хвиля, яка здатна відкрити істини та змінити людину до невпізнання. А несе її повня у Водолії, що відбудеться вже цієї суботи, 9 серпня. Астрологи зазначають, що повний Місяць буквально змусить деякі знаки Зодіаку розплющити очі на справжню суть речей та приймати сміливі рішення. Це може принести глибоку трансформацію, яка торкнеться як внутрішніх переконань, так і особистих стосунків.

Кому з представників зодіакального кола повня 9 серпня принесе прозріння та глибокі трансформації, читайте в астропрогнозі Новини.LIVE.

Знаки Зодіаку, яким повний Місяць відкриє істину та призведе до змін

Водолій

Повня у вашому знаку, тож вплив буде максимальним. Вас може накрити хвилею емоцій, осяянь і навіть внутрішніх протиріч. З'явиться бажання скинути із себе все зайве: від старих звичок до токсичних зв'язків. Цими днями ви ніби вперше подивитесь на себе по-справжньому — без прикрас і самообману. І ця правда стане точкою відліку. Астрологи радять не тікати від змін. Довіртесь процесу, дайте собі дозвіл на нове життя.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Скорпіон

Для Скорпіонів ця повня може стати болючою, але водночас вона принесе очищення та зцілення. Усе приховане вийде назовні. Якщо ви трималися за щось із минулого, зараз саме час відпустити. Це стосується як стосунків, так і внутрішніх страхів. Повний Місяць у серпні покаже вам, із чим час попрощатися і що може народитися на цьому місці. У вас є унікальна сила переживати зміни глибше за інших — використайте її, щоб оновитися.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Телець

Тельці довго можуть прикидатися, що все під контролем. Але ця повня вимагатиме чесності — перед собою, перед іншими, перед життям. У центрі уваги — кар'єра, самореалізація і почуття власної цінності. Щось із цього більше не працює, і настав час це визнати. Серпнева повня підштовхне вас до того, щоб діяти й будувати життя, яке відповідає вашій істинній природі.

Не бійтеся втратити стабільність — замість неї ви знайдете справжню свободу.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

