Полнолуние 9 августа 2025 — какие знаки Зодиака переживут глубокие перемены

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Приближается мощная энергетическая волна, которая способна открыть истины и изменить человека до неузнаваемости. А несет ее полнолуние в Водолее, которое состоится уже в эту субботу, 9 августа. Астрологи отмечают, что полная Луна буквально заставит некоторые знаки Зодиака открыть глаза на истинную суть вещей и принимать смелые решения. Это может принести глубокую трансформацию, которая коснется как внутренних убеждений, так и личных отношений.

Кому из представителей зодиакального круга полнолуние 9 августа принесет прозрение и глубокие трансформации, читайте в астропрогнозе Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым Полнолуние откроет истину и приведет к изменениям

Водолей

Полнолуние в вашем знаке, поэтому влияние будет максимальным. Вас может накрыть волной эмоций, озарений и даже внутренних противоречий. Появится желание сбросить с себя все лишнее: от старых привычек до токсичных связей. В эти дни вы как будто впервые посмотрите на себя по-настоящему — без прикрас и самообмана. И эта правда станет точкой отсчета. Астрологи советуют не убегать от перемен. Доверьтесь процессу, дайте себе разрешение на новую жизнь.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Скорпион

Для Скорпионов это полнолуние может стать болезненным, но в то же время оно принесет очищение и исцеление. Все скрытое — выйдет наружу. Если вы держались за что-то из прошлого, сейчас самое время отпустить. Это касается как отношений, так и внутренних страхов. Полная Луна в августе покажет вам, с чем пора попрощаться и что может родиться на этом месте. У вас есть уникальная сила переживать изменения глубже других — используйте ее, чтобы обновиться.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Телец

Тельцы долго могут притворяться, что все под контролем. Но это полнолуние потребует честности — перед собой, перед другими, перед жизнью. В центре внимания — карьера, самореализация и чувство собственной ценности. Что-то из этого больше не работает и пришло время это признать. Августовское полнолуние подтолкнет вас к тому, чтобы действовать и строить жизнь, которая соответствует вашей истинной природе. Не бойтесь потерять стабильность — вместо нее вы обретете настоящую свободу.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Также вам будет интересно узнать: