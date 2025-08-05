Яким знакам Зодіаку чекати кардинальних змін після повні у серпні 2025

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Коли на небі сходить повний Місяць, здається, ніби сама Всесвіт шепоче нам про зміни. Остання повня літа 2025 року, яка відбудеться 9 серпня у знаку Водолія, — це енергетичний вибух, який принесе потужний ментальний перезапуск, пробудження свідомості та спрагу до свободи. Саме вона може змінити хід подій у житті деяких знаків Зодіаку. Керована Ураном — планетою інновацій — вона відкриє нові ідеї, спонукає відкинути застарілі переконання й поглянути на світ під іншим кутом.

Яким знакам Зодіаку повня 9 серпня принесе кардинальні зміни, Новини.LIVE розповідає з посиланням на астрологиню Марину Скаді.

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Водолій

Ця повня відбувається саме у вашому знаку. Тож, якщо ви досі вагалися, сумнівалися у собі або відкладали важливе рішення, час діяти. Енергія Урана, що увійшов у Близнюки, розгойдає ваші ментальні процеси й покаже, де саме ховається ваша сила. Ви відчуєте прилив натхнення, з'явиться бажання щось змінити — у стосунках, кар'єрі, способі життя. Вийдіть з тіні, заявіть про свої ідеї, навіть якщо вони здаються надто сміливими.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Близнюки

Уран, який увійшов у ваш знак, пробуджує ваш інтелект і підштовхує до внутрішнього прориву. Для Близнюків ця повня — як ковток свіжого повітря. Ви почнете бачити звичні речі під новим кутом, звільнитеся від ментальних обмежень, а разом із цим — від усього, що вас стримувало. Це ідеальний час для старту нових проєктів, вивчення чогось радикально іншого або навіть різкої зміни середовища. Комунікація буде на піку — використайте це для важливих переговорів, самопрезентації або налагодження давно зіпсованих зв'язків.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Терези

Для Терезів серпневий повний Місяць відкриє можливість повернути баланс — особливо у стосунках. Все, що було приховано, зараз спливе на поверхню, але не для того, щоб зруйнувати — а щоб нарешті зцілити. У повітрі вібрує енергія діалогу, чесності й відвертості, і саме ці якості допоможуть вам побудувати міцнішу основу з партнерами — особистими чи професійними. Це також сприятливий період для творчості, роботи над спільними проєктами, партнерських домовленостей. Використайте силу цієї повні, щоб звільнити серце від образ.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

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