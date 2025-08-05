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Головна Свята Повня у серпні 2025 назавжди змінить життя трьох знаків Зодіаку

Повня у серпні 2025 назавжди змінить життя трьох знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 10:03
Яким знакам Зодіаку чекати кардинальних змін після повні у серпні 2025
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Коли на небі сходить повний Місяць, здається, ніби сама Всесвіт шепоче нам про зміни. Остання повня літа 2025 року, яка відбудеться 9 серпня у знаку Водолія, — це енергетичний вибух, який принесе потужний ментальний перезапуск, пробудження свідомості та спрагу до свободи. Саме вона може змінити хід подій у житті деяких знаків Зодіаку. Керована Ураном — планетою інновацій — вона відкриє нові ідеї, спонукає відкинути застарілі переконання й поглянути на світ під іншим кутом.

Яким знакам Зодіаку повня 9 серпня принесе кардинальні зміни, Новини.LIVE розповідає з посиланням на астрологиню Марину Скаді

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Знаки Зодіаку, життя яких повня змінить назавжди

Водолій

Ця повня відбувається саме у вашому знаку. Тож, якщо ви досі вагалися, сумнівалися у собі або відкладали важливе рішення, час діяти. Енергія Урана, що увійшов у Близнюки, розгойдає ваші ментальні процеси й покаже, де саме ховається ваша сила. Ви відчуєте прилив натхнення, з'явиться бажання щось змінити — у стосунках, кар'єрі, способі життя. Вийдіть з тіні, заявіть про свої ідеї, навіть якщо вони здаються надто сміливими. 

 

Яким знакам Зодіаку чекати кардинальних змін після повні у серпні 2025 — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com
Близнюки

Уран, який увійшов у ваш знак, пробуджує ваш інтелект і підштовхує до внутрішнього прориву. Для Близнюків ця повня — як ковток свіжого повітря. Ви почнете бачити звичні речі під новим кутом, звільнитеся від ментальних обмежень, а разом із цим — від усього, що вас стримувало. Це ідеальний час для старту нових проєктів, вивчення чогось радикально іншого або навіть різкої зміни середовища. Комунікація буде на піку — використайте це для важливих переговорів, самопрезентації або налагодження давно зіпсованих зв'язків.

 

Яким знакам Зодіаку чекати кардинальних змін після повні у серпні 2025 — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com
Терези

Для Терезів серпневий повний Місяць відкриє можливість повернути баланс — особливо у стосунках. Все, що було приховано, зараз спливе на поверхню, але не для того, щоб зруйнувати — а щоб нарешті зцілити. У повітрі вібрує енергія діалогу, чесності й відвертості, і саме ці якості допоможуть вам побудувати міцнішу основу з партнерами — особистими чи професійними. Це також сприятливий період для творчості, роботи над спільними проєктами, партнерських домовленостей. Використайте силу цієї повні, щоб звільнити серце від образ.

 

Яким знакам Зодіаку чекати кардинальних змін після повні у серпні 2025 — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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